Stefano De Martino e Emma Marrone, dopo anni la verità sulla separazione: arriva la conferma dell’ex ballerino

Come stanno davvero le cose tra i due ex amanti? Dopo molti anni e nuovi amori sbocciati, arriva una scomoda verità che farebbe luce su di loro.

Si sono conosciuti tra i banchi della squadra bianca nella nona edizione di “Amici di Maria De Filippi” andata in onda nel 2010 e che ha visto la vittoria di Emma Marrone. La cantante pugliese ed il ballerino Stefano De Martino hanno legato subito e dopo al fine del programma hanno anche convissuto per qualche mese come una coppia affiatata e molto unita.

La partecipazione di quest’ultimo poi come professionista nella scuola la stagione successiva e l’incontro con Belen Rodriguez hanno cambiato però le carte in tavola. Quel che è accaduto dopo tra questi due è storia, il matrimonio, la nascita di Santiago, la separazione e poi il ricongiungimento dopo tanti anni.

Ma come stanno le cose con Emma oggi? C’entrava davvero Belen tra le cause della loro rottura?

Stefano De Martino si sbilancia, “Con Emme è finita perché…”

Il ruolo di Belen è stato imprescindibile tra le motivazioni che hanno spinto Stefano a lasciare Emma, pare infatti che tra i due ci sia stato un colpo di fulmine, lo stesso che dopo anni li ha riuniti come amanti e come famiglia in cerca di una seconda possibilità.

Stefano non è mai tornato esplicitamente sulla questione della fidanzata leccese, ma estrapolando le varie risposte che ha dato in seguito a svariate interviste svolte sulla sua vita sentimentale, possiamo capire che tra i due ci fosse una forte incompatibilità caratteriale.

Pare che Emma volesse qualcosa di più serio e concreto mentre Stefano si sentiva spensierato e voleva mettere la sua carriera al primo posto. L’incontro con Belen poi ha fatto il resto, ma tra i due c’erano già grandi difficoltà alla base che nessuna ipotetica riconciliazione avrebbe mai più sanato in maniera indelebile.