Annalisa ha lasciato senza fiato il popolo del web, mostrandosi in una versione clamorosa. Immersa in una location inaspettata, la mise e la compagnia sono sbalorditive: fan in tilt.

Soliti nel vederla elegante e dedita alla sua carriera piena di impegni, questa volta Annalisa ha vestito i panni di “bad girl”, mostrandosi come mai prima sulla sua seguitissima pagina Instagram.

La cantante ligure (tra le più amate in Italia) non smette mai di stupire tra i suoi brani e le sue esibizioni.

Da sempre appassionata di musica, in parallelo al suo percorso di studi – è laureata in Fisica – ha dato vita a una band, per poi debuttare sulla scena musicale italiana prendendo parte ad “Amici”, trampolino di lancio della sua carriera.

Da allora il suo timbro e il suo volto dai lineamenti angelici hanno catalizzato l’attenzione portandola a scalare le classifiche e a raggiungere un grande seguito sui social, in particolare su Instagram dove conta un profilo da ben 1,7 milioni di follower.

Annalisa in reggiseno e pantaloncini strappati: fan nel delirio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BoomDaBash Official (@boomdabash_official)

È proprio su Instagram che Annalisa ha lasciato senza fiato. “Posso svenire”, è solo uno dei tanti commenti che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Annalisa sul suo feed da sogno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Elisabetta Gregoraci dècolletè dai mille battiti. E quella dolce compagnia con LEI? “Non vedo l’ora…” – FOTO

Si tratta di uno scatto travolgente in cui indossa una mise da urlo – composta da shots strappati inguinali e un reggiseno – con cui ha scoperto le curve sbalordivate.

A colpire non solo la sua bellezza e il look strong, ma anche la compagnia in cui è immersa: con alle spalle un panorama industriale, è circondata da artisti del gruppo Boomdabash con il quali ha dato vita a una nuova collaborazione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Lui dov’è?” Jennifer Lopez da sola è più irresistibile: scollatura esagerata – FOTO

“Il brano della vostra estate si chiama TROPICANA ed esce venerdì 10 giugno!”, le parole nell’entusiasmo condivise dalla cantante ligure che con il post ha raggiunto un successo immediato.