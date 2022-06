“Uomini e Donne”, pochi giorni dopo la scelta di Veronica arriva la notizia che turba i fan: “Sono senza parole…”

Veronica ha scelto pochi gironi fa ma dall’intervista rilasciata da Matteo sembra che tra i due le cose non vadano proprio come molte speravano.

Hanno chiuso la stagione 2022 di “Uomini e Donne” con la loro scelta reciproca che però ha lasciato molti interdetti, in particolare Tina Cipollari che tifava per il giovane Andrea Della Cioppa. Veronica Rimondi invece si è innamorata di Matteo Farnea, di Venezia, con cui ha legato subito nonostante il trono breve ma intenso.

Nessuno credeva che i due potessero avere punti in comune ma la stessa tronista ha più volte ribadito che con Matteo si sente libera e spensierata come mai in vita sua. Dal canto suo, invece, Matteo ha ribadito un concetto che ha fatto sussultare moltissimi telespettatori e che ribadisce la totale imprevedibilità della coppia. Solo pochi giorni dopo al fine del dating show la confessione che spiazza tutti.

Matteo Farnea svela il retroscena con Veronica, arriva la prova che tutti aspettavano

Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show, Matteo ha smentito tutte le voci malintenzionate di quelli che pensavano che i due sarebbero durati solo qualche giorno. Dalle sue parole invece si evince una grande complicità e un legame in fase di crescita costante.

“Le cose vanno benissimo: abbiamo una complicità rara che, in passato, ero riuscito a trovare solo con il tempo ma che con lei è scattata subito. Si tratta di una sensazione unica, quando stiamo insieme è come se fossimo una cosa sola, c’è una chimica e una voglia di stare sempre attaccati sorprendente”.

Questo legame è stato dimostrato anche sabato scorso quando Veronica ha festeggiato il compleanno presso il Bagno ristorante Le Piramidi sul lido ferrarese con una festa total white in cui si è mostrata super sensuale accanto al suo amore.

Tante risate e abbracci affettuosi che sembrerebbero allontanare ogni ipotesi iniziale sul loro contro. Solo il tempo darà la conferma se sono fatti per stare insieme oppure si lasceranno presto come finisce un temporale estivo. Noi però tifiamo per loro.