“Vite al Limite”. I traumi di Shannon l’hanno portata al peso di 335 kg: il suo percorso stupefacente – FOTO

“Vite al Limite”. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi del Dr. Nowzaradan. La storia di Shannon Lowery

Shannon Lowery è una donna di 39 anni proveniente da Tucson, Arizona. É stata protagonista della decima puntata della nona stagione di “Vite al limite”, il popolare docu-reality in onda sul canale Real Time che mostra le difficili condizioni in cui versano individui affetti da obesità patologica.

Ognuno di essi ha la fortuna di essere seguito dalle sapienti cure del chirurgo di origine iraniana, Younan Nowzaradan, specialista in bariatria. Molti riescono a riprendere in mano le redini della propria esistenza; altri, invece, affrontano maggiori resistenze, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Come sarà finita per Shannon, arrivata a pesare addirittura 335 kg?

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Shannon Lowery

