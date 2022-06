“C’e l’ha più corto dell’altro” la frase di Luxuria che sconvolge gli spettatori, ma a chi lo ha detto?

La finale del reality più selvaggio d’Italia si avvicina ma stavolta a dare spettacolo ci pensano dallo studio. Una gaffe che rimarrà nella storia…

Ilary Blasi è al timone di questa edizione de ”L’Isola dei Famosi” che è la più lunga della storia dato che i concorrenti si trovano in Honduras da oltre tre mesi.

Quest’anno i telespettatori si sono affezionati più che mai ai concorrenti in gioco e anche il rapporto che si è instaurato in studio tra Ilary Blasi e gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino diverte i telespettatori. Ancora di più quello tra la presentatrice e l’inviato Alvin, con il quale si stuzzica e crea simpatici siparietti.

Questa volta però a incappare in una gaffe clamorosa è Vladimir Luxuria alla quale sfugge una battuta indelicata.

Vladimir Luxuria e la frase incriminata: la reazione di Savino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello Isola News 💎🌴 (@gfisola.news)

Nel corso di questa puntata, le due ”piratesse” Soleil e Vera Gemma sbarcano sull’isola per smuovere un po’ di dinamiche.

Entrambe sono richiamate da Ilary in zona nomination dove vengono loro richiesti dei giudizi sugli uomini in gara.

Quando arriva il momento di Luca Daffrè, Soleil non ha dubbi: gli dà un bel 9 come voto giudicandolo positivamente. Vera, invece, afferma che nonostante sia un bel ragazzo è troppo perfettino, naso preciso, poco tormentato…

Al che Vladimir Luxuria è intervenuta con una battuta che voleva essere simpatica ma in realtà ha urtato la sensibilità di Nicola Savino.

La frase incriminata è stata: “Luca è un bel ragazzo ma ho notato che ha il mignolo della mano destra di un millimetro più corto di quello della mano sinistra e non so se riuscirei ad andarci a letto, penso che mi fisserei troppo su questo dettaglio!”.

Come in molti sappiamo, a Nicola Savino manca un mignolo a causa di un errore di un’infermiera che per tagliare la flebo quando era ricoverato per questioni alimentari, a soli 7 mesi, ha tagliato accidentalmente anche il suo dito, e nonostante l’intervento dei medici sia stato perentorio, non c’è stato nulla da fare per salvarlo.

L’opinionista ha sofferto molto per questa sua mancanza tanto da averlo nascosto per anni, soprattutto ai suoi esordi in tv presentandosi con una protesi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——–> Pomeriggio 5, tragiche notizie sul noto attore: “purtroppo non si sta riprendendo”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——–> “Uomini e Donne”, pochi giorni dopo la scelta di Veronica arriva la notizia che turba i fan: “Sono senza parole…”

Dunque, questa battuta è risultata alquanto indelicata nonostante Savino non abbia ribattuto alla collega.