Ylenia Carrisi, Al Bano torna a parlare: “E’ sparita , poi….” La tragedia mai rivelata

A ventisette anni dalla scomparsa di Ylenia Carrisi, papà Al Bano rompe il silenzio e sputa fuori il rospo su alcuni dettagli: che tragedia!

Sono trascorsi molti anni da uno dei momenti più drammatici della vita di Al Bano Carrisi.

Lo showman e cantante da oltre 500 brani musicali nel suo ricco repertorio aveva sempre avuto la convinzione che la figlia Ylenia Carrisi fosse deceduta, trascinata dalle correnti del fiume.

Il trasferimento a New Orleans nel lontano 1994 aveva rappresentato una delle pagine più deludenti raccolte in famiglia. In quell’epoca Al Bano viveva sotto lo stesso tetto di Romina Power ed insieme la coppia sfornava sentimenti e valori nobili, tanto da essere considerata un modello per quelle future.

Dalla decisione di espatriare all’estero di Ylenia, nella famiglia Carrisi molte certezze iniziavano a scemare, a partire dal rapporto tra i due vip, allora coniugi.

Oggi, a distanza di ventisette anni dalla scomparsa, Al Bano è tornato ad argomentare la scomparsa della figlia, svelando dettagli mai sentiti prima

Ylenia Carrisi, il discorso sconvolgente di papà Al Bano: “Una vera tragedia…”

Intervistato ai microfoni di “Gente“, lo showman e cantante Al Bano Carrisi è tornato a documentare la scomparsa della figlia, ritenuta deceduta dal medesimo, nonostante la moglie Romina, non la pensasse allo stesso modo.

La scomparsa di Ylenia ha rappresentato un punto di rottura definitiva con l’artista statunitense. Tuttavia il tempo ha guarito le ferite ed oggi i due ex coniugi sembrano aver trovato il sorriso e l’intesa che li distingueva a 360 gradi dalle altre coppie.

Anche se oggi Al Bano vive in dolce compagnia di Loredana Lecciso, che considera una madre “Bella e intelligente“, idonea per la crescita dei suoi figli, non ha ancora del tutto digerito la tragica storia legata alla primogenita avuta con Romina.

Il cantante di Cellino San Marco ha voluto fare un excursus sulle ‘nere’ pagine di memoria legate ad Ylenia, affermando che durante il periodo più buio della sua vita aveva subito una vera e propria “crisi esistenziale“.

Fortuna che la vita gira e le cose belle con il tempo prendono il sopravvento. E’ proprio così che si è evoluta l’esistenza di Al Bano, oggi pronto a far ricredere gli italiani con un nuovo brano musicale, magari intonato al prossimo Sanremo 2023…