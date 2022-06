Carrefour, la novità pazzesca valida solo se fai acquisti online: la tua spesa quotidiana non sarà più la stessa!

Non accennano a diminuire le promozioni messe in palio da Carrefour, la nota catena francese che, in poco più di sessant’anni, è riuscita ad affermarsi come quarto gruppo mondiale in termini di distribuzione alimentare. L’ultima, imperdibile iniziativa dell’azienda ha avuto grande successo ed è intitolata “In viaggio con Carrefour”.

Per i clienti in possesso della carta fedeltà è ancora aperta la possibilità di vincere una delle 35 Jeep Renegade hybrid messe a disposizione dal marchio; in alternativa, i compratori fidelizzati potranno ricevere uno dei 40.000 premi previsti dalla strabiliante iniziativa.

Le sorprese, tuttavia, non sarebbero affatto terminate qui. La catena nata ad Annecy ha infatti pensato di accontentare tutti quegli acquirenti che, quotidianamente, effettuano la spesa online. La promozione attivata a vantaggio loro ha davvero dell’incredibile.

Carrefour, ecco cosa succede se fai la spesa online: la promozione manda fuori di testa

Aumenta di giorno in giorno il numero delle famiglie che, per risparmiare tempo prezioso, decidono di effettuare i loro acquisti online. Ormai, la maggior parte delle aziende offre questa possibilità ai propri clienti fidelizzati, che riescono a completare i rispettivi ordini mediante l’utilizzo di uno smartphone o di un computer.

Lo stesso vale per le catene attive nella grande distribuzione organizzata, che da qualche tempo a questa parte offrono ai compratori l’opportunità di fare spesa comodamente da casa. Il marchio Carrefour, addirittura, ha previsto uno sconto davvero incredibile per tutti coloro che rientrano in quest’ultima categoria.

Nello specifico, si tratta della possibilità di ottenere 1€ di sconto ogni 3 prodotti freschi acquistati. Come spiegato nella sezione “Promozioni” – che troverete all’interno del sito ufficiale di Carrefour -, lo sconto massimo accumulabile per ogni ordine è di 10€. Ovviamente, sono esclusi dall’iniziativa tutti quegli articoli freschi già in sconto.

La promozione “Novità freschi” rappresenta l’ennesimo passo avanti del marchio francese, che ha dimostrato di prestare attenzione alle esigenze di tutti. Fare la spesa, con Carrefour, non è mai stato così pratico e conveniente.