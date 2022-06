Carta Igienica, non buttare i rotoli: come utilizzarli in balcone

Avete mai pensato a come utilizzare i rotoli di carta igienica finiti? C’è chi non li butta e li mette in giardino per risolvere un problema

Riciclare non è cosa da tutti, anzi sono in tanti a buttare nella spazzatura oggetti vecchi o scarti di materiali. Ma ogni prodotto può essere riutilizzato per altro e così molti danno spazio alla propria fantasia.

In questo articolo vogliamo illustrarvi un modo utile per riciclare i rotoli di cartone che altrimenti finirebbero nei secchi dell’immondizia. Si tratta di una vera e propria trasformazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Rotoli di carta igienica pronti per il giardino: come utilizzarli

Tutti i rotoli di cartone potrebbero trasformarsi in un vasetto. Che sia un utilizzo temporaneo o definitivo non importa, ecco in che modo possiamo usufruirne.

Avete mai pensato di creare un semenzaio? Si tratta di un insieme di piccoli vasi dove inserire i semi da cui fare nascere le piante.

Per rendere tutto più semplice e veloce basterà usare una cassetta in plastica o in legno, sistemare al loro interno i rotoli di carta igienica posizionati in verticale. Successivamente, è facoltativo, piegare verso l’interno i bordi di un’estremità, così da creare un fondo. Poi sarebbe più lineare mettere vicini i vasetti e dare vita ad un piccolo orto portatile.

Una volta sistemato, sarà possibile riempirlo con i semi o piccole piantine. Sta a voi scegliere, ricordate però, che le piante già pronte hanno un costo più elevato rispetto al seme. Inoltre, all’inizio sarebbe meglio coprire l’orto con una pellicola traforata e innaffiare ogni giorno con un nebulizzatore e attendiamo il risultato.

Che tu sia un pollice verde o non ami particolarmente la natura, riciclare i rotoli e usarli in questo modo potrebbe fare uscire un tuo lato rimasto nascosto o non esplorato fino ad oggi. Provare per credere, non c’è niente che vi possa fermare.