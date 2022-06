Damiano dei Maneskin come mamma l’ha fatto. La FOTO sul web che fa svenire i fan

Damiano David. É il frontman dei Maneskin il sex symbol del momento. Successo meritato per la band italiana che aggiunge un tassello alla loro giovane ma strepitosa carriera

Se solo pochi anni fa ci avessero detto che la rock band più celebrata al mondo sarebbe stata italiana probabilmente avremmo fatto una grassa risata. Eppure oggi sono i Maneskin a essere saliti sull’Olimpo della scena musicale intenazionale.

Manskin (Instagram)Il gruppo formato da giovanissimi artisti romani (Victoria De Angelis, Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi) ha iniziato a godere del primo barlume di popolarità nel nostro paese quando, nel 2017, partecipò al talent show “X Factor”. La vittoria al Festival di Sanremo nel 2021 e il conseguente trionfo all’Eurovision Song Contest pochi mesi dopo hanno decretato lo scoppio della loro fama fuori dai confini nazionali.

Damiano David dei Maneskin: il sex symbol dei nostri tempi. Fascino fuori misura

Il consenso dei Maneskin è evidenziato non solo dal posizionamento dei loro singoli nelle vette più alte delle classifiche mondiali ma anche dalle partecipazioni a eventi musicali storici e di prestigio incommensurabile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Sposami”. Vic De Angelis “indemoniata”: tutta in rosso fa movimenti da censura – VIDEO

Solo il mese scorso sono stati protagonisti di ben due giornate del rinomato Coachella Valley Music and Arts Festival che si svolge ogni anno dal 1999 in California.

Pochi giorni fa, invece, li abbiamo ritrovati dall’altra parte del mondo, in Germania, per il Rock am Ring. I membri della band sono apparsi in splendida forma, trasgressivi, audaci e sensuali nei loro outfit coordinati in vinile, ognuno con diversi colori.

LEGGI ANCHE -> “Sono invidiosa di lei”, Madonna non trattiene l’opinione sulla figlia Lourdes Maria. Polemica alle stelle

Damiano David, frontman del gruppo, si è scatenato nei backstage, facendosi immortalare in una foto senza veli, rilasciata in un secondo momento in una carrellata d’immagini su Instagram.

Nudo come mamma l’ha fatto, tatuaggi in bella vista e addominali scolpiti, sguardo da marpione e capelli scompigliati, a coprire maliziosamente le parti intime aveva solo un asciugamani. Fan in delirio: tutte pazze per il nuovo moderno sex symbol.