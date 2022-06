Diletta Leotta, “cocomeri maturi” in bella vista: intesa vincente con il mister del momento – VIDEO

Diletta Leotta regala un nuovo ‘contenitore’ di emozioni indescrivibili durante un incontro inatteso: che combinazione!

La giornalista siciliana, Diletta Leotta ha reso la giornata dei follower, ancor più felice rispetto ad un’estate in avvicinamento a grandi falcate.

Non ci sono stati aggettivi, ne parole per descrivere uno dei momenti di gloria che stanno portando Diletta sul ‘tetto’ delle preferenze in assoluto degli addetti. Tra DAZN e Instagram, il suo percorso è in netta crescita e non poteva essere altrimenti dopo tante campagne pubblicitarie e dirette sul piccolo schermo.

In queste settimane sulla piattaforma streaming di DAZN sta spopolando un contenitore molto interessante per gli appassionati di sport e calcio in particolare.

Stiamo parlando di “Linea Diletta“, la trasmissione che offre ai tanti personaggi simbolici del mondo pallonaro di aprirsi a 360 gradi e condividere con la giornalista e i telespettatori, esperienze e aneddoti di vita mai raccontati prima

Diletta Leotta chiama i fan a raccolta a “Linea Diletta”: l’incontro con LUI è imperdibile. I dettagli

