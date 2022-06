Ignazio Boschetto, altro che musica! Per il cantante de Il Volo ormai esiste solo lei | FOTO

Ignazio Boschetto, altro che musica! Per il cantante de Il Volo ormai esiste solo una persona: gli ha letteralmente rubato il cuore

Il successo di una delle band più apprezzate di sempre non accenna a diminuire. I tre tenori de Il Volo, nonostante l’assenza di Gianluca Ginoble – causa Covid -, si sono recentemente esibiti sul palcoscenico dell’Eurovision 2022, che proprio sette anni fa li aveva lanciati.

Sebbene la band avesse già vinto il Festival di Sanremo, fu proprio la partecipazione alla competizione europea a sottoporre all’attenzione internazionale la bravura del trio, formatosi grazie al programma tv “Ti lascio una canzone”.

La musica sembra occupare una posizione di rilievo nelle vite di Ignazio, Gianluca e Piero, i quali, all’infuori del contesto lavorativo, hanno tuttavia molti altri interessi. Boschetto, il minore dei tre, ultimamente sembrerebbe distratto da ben altro. C’è una persona, entrata nella sua vita da pochissimo tempo, che gli avrebbe letteralmente rubato il cuore. Avete capito di chi stiamo parlando?

Non solo musica, nella vita di Ignazio Boschetto, ma anche tanto amore. Il membro de Il Volo, che assieme ai colleghi Gianluca e Piero sta assaporando un successo a dir poco inarrestabile, avrebbe ceduto al fascino di una meravigliosa ballerina. Il suo nome? Ana Paula Guedes.

Quest’ultima, 27enne, è di origine brasiliana ed è attualmente parte del cast di “Dança dos Famosos“, l’equivalente brasiliano del nostro “Ballando con le Stelle”. La giovane, fin dal 2013, milita all’interno del talent show danzante nel ruolo di insegnante.

Il tenore, innamorato alla follia della bellissima Ana Paula, non manca di fare il tifo per lei e di supportarla in questa entusiasmante avventura televisiva. La coppia, che si ritrova spesso a dover vivere distante per via dei rispettivi impegni professionali, dimostra una sintonia a dir poco invidiabile.

Le foto apparse sui social sono la testimonianza lampante del sentimento che ha travolto Ignazio. La Guedes, per il tenore, non può che essere una distrazione più che gradita.