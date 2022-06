Johnny Depp ha appena vinto il processo contro la sua ex moglie: a distanza di giorni, tutti stanno continuando a pensare al suo avvocato: Camille Vasquez

Johnny Depp e Amber Heard hanno appena portato a fine un processo durato tantissimo tempo. Dopo le accuse di violenza e di tanto altro, alla fine Johnny è stata assolto mentre Amber è risultata colpevole. Dietro ad una faccenda così tanto intricata si nasconde una vera e propria eroina: stiamo parlando di Camille Vasquez.

Camille è diventata una vera e propria stella dei social media negli ultimi giorni. Non è certamente facile quello che ha fatto, l’attore si è ritrovato a fronteggiare delle accuse davvero molto gravi e serviva un avvocato piuttosto capace. Camille, che all’inizio è stata accusata di essere incompetente in quanto donna – e che dunque non sarebbe dovuta stare al timone di un processo così importante – invece ha spiazzato tutti.

Johnny Depp: chi è la vera eroina del suo processo, Camille Vasquez

Negli ultimi giorni, i social si sono riempiti di migliaia di video e di meme in cui la Vasquez è la protagonista indiscussa. Quando c’è stato il momento della testimonianza della Heard, Camille ha coperto di ridicolo l’attrice e il video è diventato virale sui social.

La Vasquez è nata a San Francisco nel 1984 e si è laureata in comunicazione e scienze politiche alla University of Southern California. Di origine cubana e colombiana, ha frequentato la scuola di giurisprudenza a Los Angeles e si è poi specializzata in casi di diffamazione.

Le continue obiezioni che ha mosso contro la ex moglie di Depp durante la sua testimonianza ha entusiasmato tutti, anche per le domande sulla mancata donazione dei soldi del divorzio ai due enti di beneficienza.

Se c’è una donna che ha vinto in tutta questa storia è proprio lei, che ha abbattuto i pregiudizi che purtroppo, ancora oggi, ci sono sulle presenze femminili nel mondo del lavoro.