Lidl: candidature aperte per nuove assunzioni. Possibilità di lavoro da Nord a Sud d’Italia

Lidl. La catena tedesca di supermercati è presente sul suolo nazionale italiano da trent’anni con punti vendita spalmati su tutto lo Stivale. Sono aperte nuove assunzioni: grandi opportunità in vista

La catena di grande distribuzione organizzata Lidl è stata fondata nel 1932 dal tedesco da Josef Schwarz. Nei prese successivamente le redini il figlio Dieter che solo poco tempo dopo (nel 1977) arrivò ad aprire ben 33 punti vendita, iniziando la sua espansione dalla Germania al resto dell’Europa occidentale.

Lidl è presente in Italia da ben 30 anni, ossia dal 1992. Ad oggi ha 700 negozi aperti sul nostro suolo nazionale, l’ultimo dei quali aprirà il prossimo 9 giugno a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Sono impiegati oltre 20mila collaboratori.

Lidl: tutte le posizioni aperte per lavorare nel famoso discount e come candidarsi

Lidl Italia è alla ricerca di figure professionali da impiegare in settori diversificati e in molteplici regione, sparse su tutto il territorio, da nord a sud. Questo si traduce, ovviamente, in ghiotte opportunità di lavoro per numerose persone con capacità differenti.

A Milano, per esempio, nel punto vendita di Via Privata Cefalù si ricerca un Apprendista Addetto Vendite per un impiego part time.

Un Operatore di Filiale è richiesto da Lidl Discount di Catania (sito in Via Giovanni Segantini) e a Camposampiero (in Via Antonio Meucci). Anche in questo caso si tratta di un part time.

Si cerca Addetto Vendite part-time per 8 ore domenicali nello store di Catania, stavolta in Via Acquicella Porto, a Giarre (CT – Corso Messina), a Chieti (Corso Italia) e a Paternò (CT).

Inoltre, si cercano Addetto Vendite a chiamata a Sciacca (Corso Accursio Miraglia), a Giulianova (in Via Filippo Turati). Infine, richiesta la figura di Commesso Specializzato Assistant Store Manager a Tortoreto Lido (Via Nazionale) e a Montorio al Vomano (Via Piane) e a San Bonifacio (in Via Crosaron).

Per candidarsi basterà inviare la propria domanda attraverso il sito ufficiale di Lidl Italia nella sezione “Annunci di lavoro”.