Lidl. L’estate è alle porte ma il caldo dirompente è già esploso su tutto lo Stivale. Le creme solari sono un must have di stagione. La proposta della catena di supermercati tedesca vi alletterà

Conto alla rovescia iniziato: l’estate 2022 sta per esplodere. Con essa arriva anche quel periodo magico per milioni di persone di godersi un po’ di meritato riposo, magari facendo una vacanza in qualche località da sogno.

Che scegliate mare, montagna o qualche città d’arte, la parola d’ordine rimane sempre e solo una: protezione. I dermatologi non raccomandano altro. L’esposizione prolungata ai raggi UV può provocare danni seri alla pelle, agli occhi, ai vasi sanguigni e, nei casi più gravi, causare tumori cutanei. Per questo motivo è sempre bene scegliere un’opportuna crema solare. La catena della grande distribusione organizzata Lidl propone dal 6 al 19 giugno i nuovi prodotti Cien Sun della linea “Love Your Planet”. Andiamo a scoprirli.

Lidl Italia, tutto quello che c’è da sapere sulle creme solari Cien “Love Your Planet”

Il prossimo 8 giugno si celebrerà come ogni anno la Giornata mondiale degli oceani. Per quest’occasione la catena di supermercati tedesca Lidl propone sugli scaffali dei propri punti vendita una nuova linea di creme solari denominata “Love Your Planet” di Cien Sun. L’idea è quella di creare un prodotto che non solo protegga la nostra pelle, ma che abbia anche ingredienti che non siano dannosi per il mare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Lidl, tornano i due gusti tanto amati: “Ora starete freschi” – FOTO

Le creme solari in questione sono tre:

crema viso e décolleté 50 SPF

crema solare SPF 30

crema solare SPF 50

Le formulazioni, quindi, strizzano l’occhio alla salvaguardia dell’ambiente poiché hanno eliminato l’ossibenzone e l’octinoxate messi al bando da numerosi paesi (tra cui le Hawaii negli Stati Uniti) per proteggere l’ecosistema marino. Da quanto si apprende, anche la profumazione è biodegradabile, non vi sono contenute microplastiche e la confezione è composta al 50% da materiale riciclato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Lidl lo annuncia sui social: “Una grande opportunità per tutti”. Le novità non finiscono mai

L‘INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) è totalmente ECO BIO? No, non è così. Ci sono ancora alcuni elementi che fanno parte della lista dei “bocciati”. Tuttavia, i solari in questione sono stati giudicati da GreeMe migliori sia di altre marche commerciali che di alcune più costose che contengono ancora i due elementi chimici sopra citati.

Ottimo il rapporto qualità-prezzo che varia da 3,99 euro a 5,99 euro.