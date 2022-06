Marco Carta, l’addio più doloroso di tutti: “Sarai sempre nel mio cuore”

Marco Carta ha rivelato ai suoi fans sui social di aver perso la persona più importante: negli anni aveva spesso parlato di lui. Si tratta di Sirio

Marco Carta è uno dei cantanti che ha riscosso più successo ad Amici di Maria de Filippi: il primo che sia riuscito a realizzare il suo sogno dopo la fine del talent show. Pochi mesi dopo la sua vittoria, si ritrovò ad alzare anche il leoncino d’oro del Festival di Sanremo. Sono trascorsi molti anni da allora e ad oggi Marco è seguito da molte persone che gli vogliono bene.

Un po’ di anni fa, Marco ha deciso di rivelare qualcosa di se stesso che aveva tenuto nascosto per molto tempo. Ha fatto coming out perché voleva viversi alla luce del sole un amore che aveva fatto tornare il suo cuore a battere: questa persona era Sirio, un bravo ragazzo che aveva conosciuto e di cui si era perdutamente innamorato.

Marco Carta e l’addio a Sirio: “Sarai sempre nel mio cuore”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Schiacciato dal muletto che stava guidando: morto un ragazzino di 13 anni

I due, certi di voler stare insieme per il resto della loro vita, avevano in programma anche di sposarsi ma questo non è stato possibile. Infatti, dopo settimane di silenzio, Marco ha deciso di raccontare sui social che tra lui e Sirio purtroppo è finita per sempre.

Stava presentando la sua nuova canzone, rivelando appunto che parla di una storia molto importante. E per questo ha deciso di aprire l’argomento, risolvendo un po’ dei dubbi che i suoi fans hanno avuto da quando hanno notato il modo in cui Sirio è sparito dai profili social del cantante: “Ne approfitto per dirvi che anche se dopo 7 anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi) ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Nuova nascita in casa di Chiara Ferragni: la famiglia si allarga. Dopo la tempesta, arriva la quiete

I fans di Marco si sono stretti attorno al suo dolore, augurandogli di trovare presto un amore che possa permettere al suo cuore di tornare a battere come un tempo.