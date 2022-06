Mascherina Ffp2, attenzione al retro: se si nota questo è da buttare

Quando si sta per indossare la mascherina Ffp2 è importante verificarne il retro. Da prestare attenzione a un dettaglio particolare: se è presente va buttata.

Nell’ultimo biennio la Mascherine Ffp2 è stata una compagna di vita. Dai viaggi, ai negozi e persino passeggiando sotto casa, la sua presenza è stata fissa: solo negli ultimi mesi il suo uso obbligatorio è stato allentato, anche se rimane imprescindibile indossarla in determinate situazione (per esempio sui mezzi di trasporto pubblici).

A differenza di quella chirurgica la sua capacità di proteggere è molto superiore, tanto che ha contribuito molto a contenere la diffusione del Covid negli ultimi due anni.

Tra misure anticontagio e vaccini, la situazione è negli ultimi tempi migliorata, nonostante non si è lontani dalla parola fine. Per questo è importante – ancora di più in estate, periodo in cui si moltiplicano le situazioni di condivisione – continuare a usare la mascherina. In merito a quella Ffp2 emerge un dettaglio a cui fare molta attenzione.

Mascherina Ffp2, attenzione al retro: l’indicazione da verificare

Strumento fondamentale per proteggere e proteggersi dall’eventuale contrazione del Covid, la mascherina Ffp2 è imprescindibile. Tuttavia per garantire la sua efficacia è importante verificare un dettaglio non indifferente: bisognare fare una verifica sul suo retro e, in un caso particolare, non utilizzarla affidandosi a un’altra.

Sul retro infatti vengono riportate le modalità di utilizzo e tra queste viene indicato il fatto che prima di indossare sia necessario fare una verifica molto importante. L’indicazione in questione è volta ad accertarsi se siano presenti fori o crepe all’interno della superficie.

Se così fosse è necessario buttarla e riacquistarla in quanto non è in grado di proteggere in modo adeguato.

Essendo poco affidabile indossarla comunque non servirebbe a nulla per proteggersi, illudendosi di essere al riparo da eventuali rischi: in realtà i fori del retro rendono la mascherina inefficace e per questo si deve sostituire con una dal retro integro.