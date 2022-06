Scoppia la bufera all’Isola: “lo abbiamo fatto prima di partire”. La conferma dalla D’Urso

Scoppia la bufera all’Isola dei Famosi, coinvolti Roger ed Estefania: ai microfoni di Barbara D’Urso arriva la clamorosa conferma

Si è tornati a parlare de “L’Isola dei Famosi” all’interno del nuovo appuntamento con “Pomeriggio 5”. Barbara D’Urso, durante la puntata di martedì 7 giugno, ha avuto l’opportunità di intervistare alcuni degli ex naufraghi di questa edizione, tra cui il chiacchieratissimo Roger Balduino.

Quest’ultimo, protagonista di un vero e proprio triangolo amoroso, è stato costretto ad abbandonare l’Honduras a seguito di un infortunio. Nel corso della sua avventura, il concorrente si era particolarmente legato alla modella Estefania, con la quale aveva addirittura iniziato una love story.

Un rapporto che è capitolato nel giro di breve tempo, quando si è saputo che Roger, al di fuori del programma, aveva già una persona ad attenderlo. Si trattava della presunta ex fidanzata Beatriz, la quale, dopo averlo raggiunto in Honduras, aveva voluto mettere al corrente Estefania della doppiezza del modello brasiliano.

Nonostante Estefania abbia deciso di archiviare definitivamente la conoscenza con Roger, quest’ultimo sembrerebbe essere ancora interessato a lei. Ai microfoni di Barbara D’Urso, proprio nella giornata di oggi, è tuttavia emerso un dettaglio che non poteva in alcun modo passare inosservato. La coppia ha davvero preso in giro tutti? La risposta è inequivocabile.

Scoppia la bufera all’Isola, c’entrano Roger ed Estefania: arriva la conferma da Barbara D’Urso

Durante la puntata odierna di “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso ha avuto la possibilità di intervistare l’ex naufrago Roger Balduino. Quest’ultimo, protagonista di un vero e proprio triangolo amoroso, ha avuto modo di spiegare la propria versione dei fatti.

Il modello brasiliano, che ha negato di aver lasciato in sospeso la precedente relazione con l’ex fidanzata Beatriz, si è detto ancora preso da Estefania. La concorrente, tuttavia, sembrerebbe non volerne più sapere niente di Balduino.

A movimentare ulteriormente le dinamiche in studio ci ha pensato l’opinionista Arianna David, a cui la D’Urso ha volentieri ceduto la parola. Quest’ultima, in maniera davvero imprevista, ha riferito un’indiscrezione che avrebbe potuto mettere Roger in grande difficoltà.

“Ho saputo che voi avevate una tresca già da prima” ha esordito Arianna, ottenendo che le attenzioni di tutti i presenti fossero rivolte verso di lei. “Avevate fatto qualcosa in hotel… giusto?” ha domandato la David, ma la reazione del modello, contrariamente alle aspettative, non è stata affatto quella prevista dall’opinionista.

“Sì, è successo qualcosa” – ha confermato il diretto interessato, aggiungendo – “lo avevamo già dichiarato“. La notizia portata alla luce da Arianna, dunque, non sarebbe affatto una novità agli occhi del pubblico. Tuttavia, Roger ha tenuto a ribadire l’autenticità del suo interesse per Estefania. “Potreste pensare che ci eravamo messi d’accordo” – ha osservato il modello – “ma io ero davvero preso“.

Nonostante i due concorrenti si fossero già messi gli occhi addosso prima dell’inizio del programma, la vera conoscenza tra Roger ed Estefania sarebbe avvenuta proprio di fronte alle telecamere de “L’Isola”. Una conoscenza che, stando alle rispettive dichiarazioni, sarebbe ufficialmente terminata senza alcuna possibilità di recupero.