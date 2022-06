Non tutti prodotti contribuiscono a seguire un’alimentazione con pochi zuccheri e realmente dissetante. Esiste però un succo di frutta consigliato dagli esperti e una lista ad esso consecutiva.

Una delle bevande più gettonate durante la stagione estiva è decisamente il succo di frutta. Eppure, nonostante questo sia uno dei prodotti maggiormente ricorrenti durante gli acquisti, soltanto alcuni sarebbero in grado di soddisfare una corretta idratazione rispettando principi attivi non deleteri per la salute.

In particolar modo a beneficiare dell’irresistibile dolcezza tipica di questa bevanda sono innanzitutto i bambini. I quali sembrerebbero attendere l’estate appositamente per assaporare, più semplicemente, quelli che sono i benefici della frutta. Gli esperti hanno stilato di recente, a tal proposito, una classifica di quali siano al momento i succhi di frutta totalmente Made in Italy e privi di zuccheri aggiunti. E suggeriscono al contempo di usufruire, quanto possibile, di estratti naturali e bevande alla frutta da realizzare in casa.

Succo di frutta, il migliore e il più salutare: la lista delle marche consigliate dagli esperti

In alternativa alla proposta del succo di frutta home made restano in vetta alla classifica i succhi di frutta firmati da marchi italiani che rispettano le esigenze richieste dagli esperti per salvaguardare la propria salute e mantenendo il piacere di consumare una richiesta bevanda.

La scelta particolarmente assortita di Santal è al primo posta. Le sue proposte risultano prive di additivi oltre che di zuccheri aggiunti al 100%.

Inoltre, al di là dei succhi di frutta, tra le bevande super consigliate del marchio si presentano anche le numerose varianti di latte di soia, latte al cocco e latte di mandorla.

Al secondo posto si trova invece, con eguali vantaggi riservati ai suoi consumatori, il marchio Almaverde Bio.

In conclusione ma non di minore importanza, al terzo posto, si classifica la catena Yoga con varie proposte 100% frutta. La filiera sostenibile italiana mette ulteriormente a disposizione dei suoi clienti anche i suoi ottimi centrifugati.