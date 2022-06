50 lire, la svolta per chi ha questa moneta in casa: vale una fortuna

Avete mai sentito parlare delle famosissime 50 lire? Chi le possiede è ricco e non lo sa, scopriamo insieme il loro valore

La numismatica diventa sempre più conosciuta e sono in tanti a curiosare sul valore e sulla storia delle monete rare o più antiche. Esistono vari soldi di cui non sappiamo nulla ma che possono essere il mezzo di svolta.

In questo articolo vogliamo parlarvi di 50 lire. Chi le possiede è ricco e ancora non lo sa, sapete qual è il valore che le è stato dato? Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla cifra, sulla storia e altri particolari al riguardo.

50 lire, valore e storia: tutti i dettagli

Esistono due tipi di monete preziose e rara che sono rispettivamente 50 lire Vulcano di prova dell’anno 1950 e 50 lire del 1954 Incudine Progetto.

Le prima sono delle monete realizzate in acmonital con un peso di 7,3 grammi e un peso di 6,18 grammi quelle del 1953. Il loro valore è molto elevato, quella del 1950 arriva fino a 3500 euro e quella del 1953 a 11.800 euro.

Per quanto riguarda la moneta del 1954, essa ha un valore di 25.000 euro. Nella parte frontale viene raffigurato il volto di una donna con una corona di foglie di quercia, mentre sul retro c’è un’incudine con sopra appoggiato un martello. In basso, invece, c’è una “R” che sta ad indicare il luogo di produzione, la Zecca di Roma.

Esistono tante 50 lire che arrivano anche agli anni novanta. Parliamo infatti di annate come 1991, 1992, 1993 e 1995. Qualora siano in uno stato perfetto di conservazione, il valore di può arrivare anche ai 300.000 euro.

C’è un altro tipo di moneta in vendita su Ebay che prende il nome di Vulcano che presenta degli errori ed ha un valore uguale a 6.350 euro. Se aprite la foto sul sito, noterete che la data sul conio è impercettibile, la mano sinistra come se non ci fosse e l’arto superiore quasi inesistente, l’incidine completamente assente. E voi avete qualche moneta nelle vostre abitazioni?