Andrea Delogu condivide con i fan un momento speciale: dopo tanti anni è riuscita a raggiungere un traguardo unico

E’ una di quelle persone che riesce ad arrivare dritta al punto con il suo modo di fare, la sua semplicità e naturalezza le hanno fatto conquistare la stima e l’affetto di milioni di fan che la seguono sui social.

Conduttrice radiofonica e televisiva, Andrea Delogu condivide con il pubblico molti momenti delle sue giornate, tra alti e bassi, senza mai tirarsi indietro. Sempre pronta a mettersi in gioco, ha molti progetti da realizzare ed uno di questi è già in corso.

Andrea Delogu, il sogno più grande è realizzato – FOTO

Andrea Delogu ha molti sogni nel cassetto ed uno di questi è quello di comprare una casa tutta per sé e per la sua famiglia. Quel desiderio è diventato realtà e sui social ha pubblicato alcuni scatti dell’abitazione, mettendo in mostra dei dettagli e la sua bellezza racchiusa in un selfie.

“Piano piano, con me dentro, si sta definendo. Credo di non aver mai fatto qualcosa di tanto grande per me stessa come una casa. L’ho sempre sognata e ai 40 anni è diventata realtà. Fino ad un anno fa non credevo che ci sarei riuscita e ora vorrei fare dei tour guidati qui dentro per far vedere al mondo quanto è bella quanto è casa, non perfetta, ma come la volevo sin da piccola”. Ha scritto sotto al post.

Poi ha aggiunto: “Forse vi annoierò, ma nelle prossime settimane, anche mesi, vi racconterò parte per parte di questa casa qui, che è mia e di tutte le persone che amo. Ora vado a lavarmi nel bagno senza porta e a prendere il caffè al bar perché manca la corrente“.

Una serie di foto racchiude tutta la felicità e la contentezza della conduttrice che non vede l’ora di godersi la sua nuova casa sotto ogni punto di vista.

Il selfie ha già fatto il giro del web, i fan sono impazziti nel vedere così tanta bellezza: sdraiata sul letto, una camicia sbottonata le scende da una parte e le gambe sono scoperte. A fare da cornice a così tanta meraviglia c’è il Pantheon. Cosa volere di più?

