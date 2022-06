Antonella Fiordelisi stupisce il web con uno scatto mozzafiato, con lei l’estate è iniziata alla grande: mai vista così tanta bellezza

Ha soltanto ventiquattro anni ma una miriade di esperienze alle spalle e tanti progetti da realizzare. Sensuale e intraprendente, Antonella Fiordelisi è un concentrato di energia, solare e sempre pronta a mettersi in gioco, così ha conquistato il pubblico che la ammira e la supporta.

Modella e influencer, non perde occasione di condividere con i fan molti scatti mozzafiato che fanno il giro del web. L’ultimo post è già diventato virale.

Antonella Fiordelisi, bikini e forme in vista: non serve altro – FOTO

Seguita da più di un milione di follower, Antonella Fiordelisi è molto attiva sui social ed è lì che si lascia andare, senza veli a foto strepitose. Ha appena pubblicato uno scatto unico che apre così la stagione estiva.

La modella ha trascorso alcuni giorni in Costiera Amalfitana e nella cornice meravigliosa del posto non ha potuto fare a meno di mostrare tutta la sua bellezza in bikini.

“Casa dolce casa” ha scritto sotto al post diventato virale. L’influencer, infatti, è di origine salernitana e per il weekend è tornata da quelle parti. Il costume indossato è rosa con una sgambatura irresistibile e un scollatura esagerata. I fan non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche commento come: “Sei bellissima e sensuale da impazzire”, qualcun altro ha aggiunto: “Panorama stupendo”, poi ancora “Una sirena, semplicemente perfetta”.

Ancora una volta Antonella Fiordelisi ha fatto centro, l’estate è appena arrivata e con lei durerà a lungo. Impossibile resistere a così tanta bellezza: sensualità e eleganza non mancano mai.

L’influencer sa come attirare l’attenzione del pubblico e non perde occasione di farlo. C’è chi non vede l’ora di vederla in televisione alle prese di qualche programma, che sia una dei prossimi concorrenti di un reality? Non ci resta che scoprirlo.

