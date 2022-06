Barbara D’Urso, il suo futuro a Mediaset è già segnato: ecco cosa accadrà

Barbara D’Urso. Anno difficile per la famosa presentatrice Mediaset, tuttavia una notizia sembra risollevarle il morale. Il suo futuro lavorativo è già ben delineato: dove la ritroveremo

Il periodo che intercorre tra maggio e giugno è sempre dedicato ai bilanci di fine stagione televisiva. Quali programmi hanno accolto il gradimento del pubblico? Quali meno? Di conseguenza, quali bisogna depennare dal palinsesto per il futuro?

L’anno scorso non è andata troppo bene per la celebre conduttrice Barbara D’Urso. Infatti, vide l’inesorabile e definitiva conclusione di ben due delle trasmissioni di cui teneva le redini: “Live Non è la D’Urso”, “Domenica Live”. É rimasta al comando di “Pomeriggio 5”, seppur con qualche stravolgimento nel format e nella durata. Tirando le somme della stagione 2021 -’22, come sarà andata questa volta?

Barbara D’Urso, la ritroveremo a Mediaseti per la prossima stagione? Tutte le informazioni

Anche dal punto di vista sentimentale Barbara D’Urso ha mandato giù bocconi amari, difficili da digerire. É finita pochi mesi fa la sua relazione con il broker finanziario Francesco Zangrillo. A rivelarlo è stato lui stesso al settimanale Chi; non avrebbe gradito il termine con cui è stato appellato dalla sua (ex) amata, ossia “corteggiatore in prova”.

Le malelingue avevano addotto problemi seri anche sul fronte lavorativo, dati gli scarsi risultati in termine di ascolti del reality “La pupa e il secchione”, andato in onda su Italia1.

Serpeggiava sul web la notizia che la presentatrice partenopesa sarebbe stata presto messa alla porta. Niente di più falso! Lei stessa aveva dichiarato a La Stampa: “Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere”.

Così come si legge su Novella 2000, Barbara D’Urso avrebbe già rinnovato il suo contratto con le reti del biscione per un altro anno. La ritroveremo a settembre alla guida di “Pomeriggio Cinque” che, al momento, è il suo unico progetto confermato

Probabilmente, diremo addio a “La pupa e il secchione”: costi troppo alti per ascolti troppo bassi.