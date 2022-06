Caterina Balivo corre come una trottola, che succede? Grandi novità in arrivo e per i fan rimane sempre la numero uno, anche di bellezza e sensualità

Si festeggia tra i fan di Caterina Balivo. La notizia è di queste ore e non poteva che essere delle più belle. Vedremo presto, infatti, la presentatrice di nuovo in tv e soprattutto in Rai. È SuperGuidaTV a lanciare l’indiscrezione spiegando che la moglie di Guido Maria Brera torna dal 28 luglio con un programma in seconda serata su Rai 2.

Si tratta di “Help – Ho un dubbio” trasmissione attraverso la quale la Balivo cercherà di aiutare le persone comuni a prendere decisioni importanti. In autunno, poi, per lei ci sarà un altro appuntamento. Non sulla televisione di Stato ma su TV8 con “Chi vuole sposare mia mamma?”. Si tratta di un format che mette al centro le mamme single in cerca dell’amore.

Caterina torna dunque in grande stile al suo amato lavoro dopo un periodo di stop prima scelto da lei, poi leggermente prolungato. Negli ultimi tempi l’avevamo vista solo ospite in trasmissioni ed in veste di investigatrice ne “Il Cantante Mascherato”.

Caterina Balivo, sorridente e.. I fan non hanno dubbi

Grande impegno e lavoro, dunque, per Caterina Balivo che si appresta a tornare sugli schermi. I suoi follower non vedono l’ora. È da tempo che chiedevano il suo ritorno e ora finalmente saranno accontentati. Forse è anche per questo, anche se lei non si sbilancia apertamente, che negli ultimi tempi va avanti e indietro come una trottola.

Anche ieri è successo e lo ha detto apertamente sui social. “Giornata iniziata prestissimo e che ancora deve finire, ma qui vi metto questa foto scattata stamattina in cui sono sorridente e ancora in sesto, l’Instagram verità per oggi lo mettiamo in pausa 😂 #caterinasecrets #goodvibes” ha scritto la conduttrice accanto ad un magnifico scatto.

Mini tuta floreale per Caterina, sandali bassi, borsa, occhiali da sole ed un sorriso magico. In perfetta forma come sempre, non mette mai da parte lo stile. Bella come il sole, la Balivo incanta ancora una volta i social che per lei hanno sempre parole di stima ed affetto.

Per i suoi fan, infatti, lei è bella sempre, “Cate sarai uguale anche a quest’ora!!! 😂😘🔝” le suggerisce uno dei tanti follower. Poi un altro le dice: “Sempre più f**a.. pure la mattina 😍😍”.