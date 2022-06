Costanza Caracciolo in rosso saluta tutti con due scatti: per i fan qual è la versione migliore? Loro non hanno dubbi: ecco il responso

È stata una delle storiche veline di “Striscia la notizia” e da allora il pubblico non l’ha più dimenticata. Oggi, infatti, segue Costanza Caracciolo con affetto sui social attraverso i quali non si perde nulla delle sue iniziative.

La compagna di Bobo Vieri conta oltre un milione di follower su Instagram. A loro delizia non solo con la sua bellezza e spontaneità, tra casa e lavoro, ma anche con i momenti di vita quotidiana vissuti con il compagno e le loro due bambine, Stella e Isabel.

Per Costanza si annuncia un’estate piena di impegni e di sorprese. Da quello che ha anticipato sui social si prepara a lancia un nuovo progetto al quale ha lavorato a lungo. Manca davvero poco e sapremo tutto. I suoi fan fremono per scoprire di cosa si tratta nello specifico ma c’è ancora da aspettare un altro po’.

Nel mentre Coco, come la chiama il suo Bobo, è in splendida forma e su Instagram incanta tutti con i suoi scatti. Gli ultimi impazzano.

Costanza Caracciolo: la 1 o la 2? Il pubblico non ha dubbi. Le FOTO

