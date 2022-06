“Divina creatura”, Daniela Ferolla agita la gonna ed è subito “Woow”: visione stupenda – FOTO

Daniela Ferolla fa sognare tutti i fan ad occhi spalancati e si esibisce in una delle performances più sublimi del suo repertorio: che spettacolo!

L’ex Miss Italia del 2001, Daniela Ferolla ha raccolto migliaia di fan attorno alla sua nobile bellezza. Per lei ecco un nuovo ‘capolavoro’ di fascino assoluto, bagnato da una mise affascinante che non lascia spazio alle interpretazioni.

Così la conduttrice di “Linea Verde” ha voluto dimostrare a tutti di non essere seconda a nessuna e avere ancora quella ‘stoffa’ da prima della classe.

Amante indiscussa della natura e dei bei momenti della vita, la giornalista ha fatto valere le sue doti anche in questa stagione. Non a caso il suo nome è stato di continuo accostato al mezzogiorno in Rai e al contenitore “La Prova del Cuoco”.

Purtroppo con il passare dei giorni la sua candidatura si è defilata ma non è assolutamente escluso un nuovo rilancio sulla rete ammiraglia principale

Daniela Ferolla e il gesto con la gonna che immobilizza il web: spettacolo a colori su Instagram

