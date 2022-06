Diana del Bufalo si è presa una pausa per rilassarsi e andare alla scoperta di posti meravigliosi, ecco chi l’ha accompagnata in questa avventura speciale

Diana del Bufalo si mostra senza pensieri al pubblico su Instagram che da anni la segue e la supporta in ogni situazione. L’attrice si è appena lasciata con Edoardo Tavassi con il quale ha avuto una storia d’amore di un anno.

Proprio in un’intervista al settimanale Mio, la madre dell’ex di Diana ha rivelato che i due formavano una bella coppia, ma l’attrice non si è mai lasciata andare del tutto a causa di alcune cose irrisolte del suo passato.

Diana del Bufalo, c’è solo un amore nella sua vita – FOTO

Dopo essersi lasciata un altro amore alle spalle, Diana del Bufalo si rimette in gioco. Ha voluto prendersi una pausa dal lavoro e si è concessa una vacanza all’insegna del relax e del divertimento. Ha postato un video sui social dove si è mostrata in compagnia di una persona speciale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Emily Ratajkowski compleanno in spiaggia con vista panoramica a 360 gradi: il paradiso in terra esiste – FOTO

“Un incanto, un sogno con la mia migliore amica, cosa posso volere di più?!”. Ha scritto sotto al post che è già diventato virale. Oltre alla bellezza di entrambe le ragazze, ha rendere tutto ancora più magico è stato il paesaggio, un posto unico e incantevole che ha lasciato tutti senza parole.

Tanti follower non hanno perso occasione di commentare con messaggi come “Che incanto” e poi ancora “Sei un sogno”, qualcun altro ha aggiunto: “Deliziose sirene in un posto incantevole”, e poi “Tutto bello tranne i sandali della tua amica”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Creatura meravigliosa” Sophie Codegoni e lo sguardo felino: i fan non resistono a così tanta bellezza – FOTO

Anche la sua amica è un’attrice, stiamo parlando di Arianna Montefiori. Le due sono molto legate e condividono molti momenti, esperienze lavorative e personali. L’una accanto all’altra, tra alti e bassi, portano avanti un’amicizia unica. Quale sarà la loro prossima vacanza? I fan sono già curiosi di saperlo.

INTERVISTA A GIUSEPPE ROCCUZZO