Fabrizio Corona rompe il silenzio dopo il periodo di reclusione e annuncia le nuove nozze. Poi spunta la telefonata a Belen: cosa bolle in pentola.

La ‘bomba’ di gossip arriva direttamente dall’Isola di Capri, dove l’ex paparazzo, Fabrizio Corona sta trascorrendo un soggiorno dopo il ‘buio’ della reclusione.

Le accuse e i raggiri piovuti in questi anni sul suo conto sembrano scricchiolare di fronte al nuovo capitolo di vita che Fabrizio vuole aprire a tutti i costi per ottenere quel riscatto tanto agognato.

Ora che la sua vita è in una fase di netta ripresa, il vippone tanto chiacchierato tra i salotti di gossip e non solo ha fatto capire a tutti di avere serie intenzioni di lasciare il Paese che lo ha tanto tormentato e di certo non gli riporta alla mente, rimembranze al ‘miele’.

Il tutto dovrebbe essere formalizzato a breve, non appena Fabrizio Corona convolerà a nozze, come da lui stesso annunciato

Fabrizio Corona e l’intervista shock: “Ho deciso, mi sposo!“. Poi chiama Belen: cosa si sono detti i due ex

L’annuncio lanciato ai microfoni di “Chi Magazine” che ha intercettato Fabrizio Corona in quel di Capri sta facendo il giro dei quotidiani di cronaca rosa.

L’ex paparazzo ha tutta la volontà di cambiare aria e ha espresso il desiderio di trasferirsi in America, con l’intento di costruirsi una nuova vita, con la persona amata.

Fabrizio insomma ha tutte le intenzioni di mettere la testa al proprio posto, come mai ha fatto sinora. Ecco perchè dalle sue sincere parole è spuntato quel desiderio di rinascita, che prevarrà con il passo delle nozze.

L’annuncio del matrimonio che a meno di clamorosi risvolti dovrebbe avvenire sorprendentemente “tra Ottobre e Novembre“. Ma chi sarà la fortunata a prendere la sua mano e pronunciare il fatidico “Sì”?

A tal proposito spunta per sua stessa ammissione, una telefonata indirizzata all’ex, Belen Rodriguez, con la quale è rimasto in ottimi rapporti, nonostante la separazione.

“Ma come fai a non impazzire, ad avere questa vita…?” queste potrebbero essere state le parole della showgirl argentina indirizzate a Corona, dopo che l’ex paparazzo ha iniziato a ‘flirtare’ con il senso libertà, che non vedeva realizzarsi dal lontano 2018.

Il fine pena per lui ha finalmente una deadline, prevista per il prossimo 17 Settembre 2024, come sancito dal provvedimento emanato dal pm, Anedda.

Prima di quella data però, Fabrizio ha tutta l’intenzione di convolare a nozze, prendendo come sua sposa, Sara Barbieri, la nuova fiamma che gli ha fatto perdere la testa e condivide appieno obiettivi, idee e perplessità.