Finalmente spunta la verità, ecco cosa si cela dietro il gelido silenzio tra Kate e Meghan. Non si parlano dal 2018

Occhi puntati sulle due duchesse durante il Giubileo della Regina Elisabetta, le signore però non hanno accennato a nessuna possibilità di rappacificamento.

Solo una settimana fa sono andati in scena i festeggiamenti per il 70esimo anno di regno della Regina Elisabetta che hanno mobilitato tutto il Paese per 3 giorni di parate, eventi in tutta la città e apparizioni pubbliche della Famiglia Reale.

Per rendere onore alla nonna, è tornato a Londra anche Harry con la consorte Meghan Markle, esiliati a Los Angeles dal 2019 dopo la famosa ‘Megxit’. I tabloid inglesi hanno però colto la palla al balzo per cercare di carpire quanto più possibile riguardo gli attuali rapporti tra le due consorti reali.

Pare però che non ci sia stata possibilità di tornare sui loro passi, silenzio gelidissimo a Palazzo dal 2018, anno delle nozze di Meghan e Harry. Ma come mai le due duchesse non si sono più parlate? Il motivo, se non lo ricordate, era una sciocchezza che però ha rotto i rapporti per sempre.

Silenzio assordante da 4 anni, il motivo è assurdo. Parla Sarah Ferguson

A spiegare l’accaduto non è stato un chiacchiericcio di poco conto, ma direttamente Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, terzogenito della Regina, che da sempre è in ottimi rapporti con Kate e prima di lei con Diana.

Intervistata nel 2020 dalla rivista australiana ‘The Australian Women’s Weekly’, Sarah ha parlato del rapporto tra le due cognate, affermando che spesso a mettere le donne una contro l’altra sarebbero stati proprio i media e gli stessi tabloid inglese che le comparavano come esempi di stile e vita molto diversi.

Secondo lei all’inizio le duchesse avrebbero provato ad andare d’accordo, ma alla fine il carattere forte di Meghan e la sua ostinazione a non voler far parte di quel mondo avrebbe spinto Kate a fare un passo indietro.

La situazione sarebbe poi precipitata durante i preparativi per le nozze dei duchi di Sussex in cui la lite furiosa tra le due sarebbe iniziata durante le prove dell’abito da damigella di Charlotte, secondogenita di Kate e William per la questione di dover indossare o no le calze.

Il nervosismo della Markle, stressata per la non facoltà di poter decidere nulla del suo matrimonio, avrebbe fatto scoppiare una discussione fra le due donne tanto che si vocifera che Catherine sarebbe scoppiata in pianto. Quindi al momento nessuna possibilità di trovare un punto di incontro, molti sperano però che i due fratelli possano col tempo fare da mediatori.