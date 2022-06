Ilary Blasi, la naufraga esce e la attacca: “Conduzione di basso livello”

Ilary Blasi è finita nel mirino di una ex naufraga eliminata dall’Isola dei Famosi: forse non ci crederete, ma stiamo parlando di Lory Del Santo

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Il suo esordio è avvenuto quando era davvero molto giovane e conquistò tutti con i suoi occhioni azzurri, i suoi capelli biondi e la sua bellezza. Poi, con il passare degli anni, ha dimostrato di essere una donna estremamente simpatica e dotata di un grande talento, motivo per cui è stata messa alla conduzione di alcuni programmi molto noti.

Proprio lo scorso anno, ha cominciato ufficialmente la sua avventura all’Isola dei Famosi e considerato il successo ottenuto, è stata confermata alla conduzione anche quest’anno. Questa edizione in corso sta riscuotendo dei numeri incredibili, tutti ne sono entusiasti, ma Lory Del Santo – appena eliminata dal reality – non sembra essere dello stesso avviso.

Ilary Blasi attaccata da Lory Del Santo: i commenti al vetriolo

Lory Del Santo è stata una delle concorrenti più discusse di questa edizione, si è fatta tanti nemici sull’isola e per questo è finita in nomination numerose volte, fino a quando non è stata definitivamente eliminata nell’ultima puntata andata in onda su Canale Cinque.

Ora che è tornata a casa, ha cominciato a scrivere una serie di commenti sotto al suo post di Instagram che hanno attirato l’attenzione di tutti. Nei numerosi commenti, Lory si riferisce a se stessa in terza persona ed insulta tutti: il programma, ma anche la stessa conduttrice, definendo la conduzione della trasmissione “di basso livello”.

Qualcuno ha ipotizzato che Lory avesse intenzione di scrivere questi commenti con un secondo account, un fake, mentre qualcun altro pensa semplicemente che abbia fatto copia e incolla di alcuni commenti che le sono stati magari scritti in privato.

Ilary risponderà alle accuse della Del Santo? Per scoprirlo, non ci resta che attendere di scoprire come andrà il loro incontro nella prossima puntata.