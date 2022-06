Jane Alexander stupisce i fan con degli scatti mozzafiato, passano gli anni ma l’attrice si fa sempre più bella: che spettacolo della natura

Sensuale e affascinante, da tutti conosciuta come Lucrezia in Elisa Di Rivombrosa, Jane Alexander ha conquistato il pubblico italiano con la sua bellezza e il suo talento.

E’ poi tornata in televisione come concorrente ad una delle edizioni del “Grande Fratello Vip” dove sembrava aver trovato il vero amore che alla fine si è rivelato una storia come tante altre. Oggi, è molto seguita sui social dove vanta di più di duecentomila follower che la supportano e sostengono in ogni situazione.

Jane Alexander, senza veli è afrodisiaca: che forme – FOTO

Passano gli anni e Jane Alexander si fa sempre più bella, dopo aver passato momenti di difficoltà che l’hanno messa a dura prova, l’attrice sembra essere rinata ed ora non perde occasione di condividere con i fan la sua sensualità.

Ha appena pubblicato un post con una serie di foto in intimo, le sue forme sono in primo piano e il sorriso non manca mai. I capelli sciolti le scendono lungo la schiena e quel tocco di semplicità e naturalezza la rendono unica.

“4, 5, 6 Le ultime. Sono magra, devo tonificare tutto in palestra. Queste micro braccine che non mi riescono a sostenere, sono davvero un T Rex, cavolo. Un fantastico T Rex”. Ha scritto sotto al post che è diventato virale.

I fan hanno lasciato like e commenti come: “Sei un simbolo di pace e amore”, qualcun altro ha aggiunto: “Sei una donna spettacolare e di una sensualità unica”.

Ancora una volta l’attrice ha fatto centro ed ha lasciato a bocca aperta i follower che da anni non possono fare a meno di ammirarla. Nel corso degli anni tante cose sono cambiate, ma Jane resta sempre la stessa di quando interpretò la perfida Lucrezia che ha conquistato la stima e l’affetto del pubblico italiano.

