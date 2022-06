Cambiano le aspettative su una futura stagione del gettonato reality Mediaset. Secondo Pier Silvio Berlusconi terminerebbe qui il lungo sodalizio con Canale 5.

Esattamente a venti giorni dalla fine del reality Mediaset che ha firmato quest’anno la sua sedicesima edizione, con l’attiva presenza della conduttrice romana Ilary Blasi, l’imprenditore a capo della rete avrebbe inaspettatamente espresso il suo parere sul futuro della storica trasmissione.

Secondo il dirigente milanese, legato sentimentalmente all’amata beniamina di “Verissimo” Silvia Toffanin ormai da un ventennio, i presupposti non sarebbero attualmente dei migliori per quel che riguarda “L’Isola Dei Famosi“.

Rinnovare con ufficialità una successiva edizione nel 2023 potrebbe non essere del tutto nei piani. Pier Silvio Berlusconi avrebbe infatti condiviso le sue ferme considerazioni a riguardo in questi primi giorni di giugno 2022 sorprendendo, in tal maniera, i numerosi telespettatori del reality in tutta la penisola.

Pier Silvio Berlusconi saluta “L’Isola Dei Famosi”: con Ilary Blasi finisce qui

L’ultima puntata con L’Isola resta in ancora in previsione per la serata di lunedì 27 giugno. Nel frattempo la nomination di ieri, 6 giugno, ha prediletto i nomi di ben quattro naufraghi.

Eppure, in febbrile attesa che si scopra tra qualche giorno chi tra: l’ex fidanzata di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis, il bel partenopeo Gennaro Auletto, l’artista canoro Nick Luciani e la modella Estefania Bernal dovrà abbandonare definitivamente il gioco, il fulminante parere dell’amministratore delegato della rete non è passato inosservato.

Di risposta, dunque, ad un’elegantissima Ilary in abito in pizzo nero sfoggiato con successo durante la diretta della scorsa serata su Canale 5, Berlusconi ha infine sancito il suo verdetto.

Le intenzioni dell’imprenditore mirerebbero a puntare su nuovi format. Ossia idee innovative da presentare ai suoi spettatori. A partire almeno dalla successiva annualità. Se già il sipario calato sulla “La Pupa E Il Secchione“, guidato da Barbara D’Urso, non aveva raggiunto le aspettative richieste. E, in quanto format in via di rinnovamento, sembrava non aver meritato i distinti saluti dell’imprenditore. Ora anche l’habitat nel Mar dei Caraibi andrebbe incontro a un simile destino.

A differenze delle idee prese in considerazione nel 2022 da Alfonso Signorini che ormai, dimostrando di essere il nuovo paladino dell’edizione dedicata ai Vip, sembrava aver esibito al massimo le sue originali potenzialità. Secondo Pier Silvio, sul reality destinato ai naufraghi, ci sarebbe ancora da lavorare.

In attesa, dunque, di significative modifiche al palinsesto diminuiscono al contempo le possibilità di rivedere in onda l’avventuroso reality. E, per i suoi fan, non resta che sperare nel “colpo di scena“.