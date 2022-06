Eleganza senza limiti e super seducente per Roberta Morise, che lascia il web senza fiato con il suo ultimo scatto: solo applausi

E’ un 2022 che in tv ci ha riproposto a grandi livelli Roberta Morise, una delle bellezze italiane più affascinanti e personaggio del piccolo schermo davvero di spicco. La 36enne calabrese torna in onda con una nuova esperienza con la quale ci accompagnerà per tutta l’estate.

Negli ultimi mesi, abbiamo visto l’ex modella tornare brevemente come valletta a ‘L’Eredità‘, dove ha rubato la scena per tanti anni. Quindi partecipare all’Isola dei Famosi, anche se restando in Honduras per un tempo decisamente limitato, ma sufficiente per farsi apprezzare come sempre dai suoi fan.

E adesso, per lei, la conduzione di un importante format televisivo nella fascia dell’ora di pranzo, poco prima del Tg1. Tocca a lei insomma prendere il posto per i mesi estivi di ‘E’ sempre mezzogiorno‘ di Antonella Clerici. Una bella responsabilità, ma Roberta appare carica e davvero in forma.

Roberta Morise, un jeans attillato le basta per farci sognare: sorriso che scioglie il cuore, meravigliosa

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Illegale” Miriam Leone è coperta solo di rose: la dea si spoglia e “fa male al cuore” – FOTO

Insieme a Nicola Prudente, al secolo Tinto, conduce ‘Camper‘, programma in onda esattamente dalle ore 12 fino alle 13.30. Si continua a parlare di ricette culinarie, con chef pronti a sfidarsi in studio, ma non soltanto. Con l’ausilio degli inviati, in giro per l’Italia appunto con un camper, verranno visitati alcuni dei borghi più caratteristici del nostro paese, alla scoperta di tutte le varie tradizioni locali, legate al cibo e a molto altro.

Lo scatto su Instagram ritrae Roberta entusiasta della nuova avventura, con un sorriso che cattura e un look che con grande semplicità lascia senza fiato. Jeans attillato a esaltare gambe davvero perfette, elegante camicetta a evidenziarne ulteriormente la silhouette sinuosa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Ilary Blasi, la naufraga esce e la attacca: “Conduzione di basso livello”

I complimenti, naturalmente, si sprecano. I tanti ammiratori di Roberta – su Instagram conta oltre 100 mila followers – sono senza fiato di fronte alla sua bellezza che non perde mai colpi e sono pronti a sostenerla e accompagnarla nel lungo viaggio in cui ci condurrà attraverso i segreti dello Stivale.

INTERVISTA A GIUSEPPE ROCCUZZO