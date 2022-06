Sophie Codegoni dopo il “Grande Fratello Vip” non si ferma più: ha realizzato il suo primo progetto professionale, di cosa si tratta?

Sophie Codegoni è una degli ex gieffini che ha partecipato all’ultima edizione del reality ed ha conquistato il pubblico con la sua bellezza e simpatia.

All’interno della casa più spiata d’Italia si è innamorata di Alessandro Basciano ed oggi a distanza di mesi i due stanno vivendo una storia d’amore unica. Sempre più vicini, si supportano e sostengono in ogni situazione. Per l’influencer è un momento magico sia da un punto di vista personale che professionale.

Sophie Codegoni, l’annuncio sui social: è fatta – FOTO

Seguita da quasi ottocentomila follower, Sophie Codegoni non perde occasione di condividere con loro molti momenti delle sue giornate, tra lavoro e tempo libero. Dopo un weekend trascorso in compagnia del suo grande amore in un posto di mare strepitoso, si torna a lavoro con tante novità da spoilerare ai fan.

Attraverso un post composto da una serie di foto e un video, l’ex gieffina ha raccontato la sua ultima esperienza professionale.

“Ancora non ci credo…sono così emozionata!!!! Ieri ho scattato la collezione del mio nuovo brand…in questo progetto ci sto mettendo tutto il mio cuore e la mia anima e spero tanto vi piaccia almeno la metà di quando piace a me..io lo amo(sarò di parte?) Comunque questo è un piccolo spoiler del mio make-up di ieri fatto dal mio mago. Vi piace? Coming soon”. Ha scritto.

I fan non hanno potuto fare a meno di commentare con messaggi: “Tu sei la bellezza”, qualcun altro ha aggiunto: “Se metti il cuore come fai in tutto ciò che desideri non puoi che ottenere il meglio…sei una creatura meravigliosa”.

La sua carriera sta andando a gonfie vele così come la sua storia d’amore. Sophie Codegoni ha tutto ciò che ha sempre desiderato. Il pubblico vorrebbe rivederla in televisione, ma per adesso non ci sono dettagli al riguardo.

