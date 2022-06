Una donna di 42 anni è stata uccisa questa mattina a Vicenza mentre si trovava in strada: la polizia sta indagando sull’omicidio per rintracciare l’assassino.

Femminicidio questa mattina a Vicenza. Una donna di 42 anni è stata assassinata in strada dopo aver accompagnato i figli a scuola. Il killer l’avrebbe avvicinata ed aperto il fuoco con una pistola mentre la 42enne era seduta in auto.

Dopo i primi spari, la vittima sarebbe scesa dal veicolo provando a fuggire, ma l’assassino l’avrebbe finita mentre scappava. Le forze dell’ordine hanno avviato la caccia all’uomo in tutta la provincia. Si presume che ad uccidere la donna sia stato l’ex compagno.

Intorno alle 9:30 di questa mattina, mercoledì 8 giugno, una donna è stata uccisa in strada a Vicenza nel quartiere Gogna. La vittima è una 42enne di origine serba di cui non sono state rese note le generalità.

Da quanto appurato sino ad ora, la donna era andata ad accompagnare i due figli a scuola. Una volta risalita in auto, scrivono i colleghi de Il Corriere del Veneto, sarebbe stata avvicinata da un killer che ha sparato con una pistola. A quel punto, la 42enne sarebbe scesa dalla vettura per provare a fuggire, ma è stata raggiunta da una pioggia di proiettili che non le ha lasciato scampo.

Lanciato l’allarme sul luogo del delitto sono arrivati gli agenti della Polizia ed i colleghi della scientifica che hanno avviato le indagini e gli accertamenti. Le forze dell’ordine hanno anche dato il via alle ricerche per rintracciare l’assassino, dileguatosi subito dopo l’omicidio. Attivati numerosi posti di blocco su tutto il territorio della provincia.

Il sospettato al momento, riferisce Il Corriere del Veneto, sarebbe l’ex compagno della donna. Non è chiaro il movente dell’omicidio e se la vittima e l’assassino avessero un appuntamento.

