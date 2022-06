“Te scoppiano”, Vittoria Deganello esplosiva: l’ultima FOTO è da censura, si vede tutto senza riserve

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” stavolta ha lasciato il segno, il web è letteralmente bloccato dopo l’ultimo scatto condiviso con la sua community Instagram.

Veronese classe 1994 ed ex studentessa di Fisioterapia, Vittoria Deganello è però conosciuta al grande pubblico per la sua partecipazione come corteggiatrice a “Uomini e Donne” nel 2017 quando era scesa per Matia Marciano.

Grazie a questa partecipazione che le regala la notorietà tanto sognata, prende parte a vari book fotografici e shooting di moda che l’hanno catapultata in breve tempo tra le giovani influencer più seguite in Italia.

Il suo profilo Instagram conta infatti 611mila follower che non attendono altro che vedere ogni nuovo scatto postato dalla bellissima Vittoria che manda in tilt con primi piani da infarto assicurato.

Vi siete persi l’ultimo? Si tratta di una sponsorizzata per Shein ma l’attenzione è rivolta non al vestito, a tutt’altro. Vediamo la foto peccaminosa.

Vittoria Deganello mostra un lato A da brividi: fan senza parole…

