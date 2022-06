“X Factor 2022”, audizioni iniziate con il botto: aspettative altissime per la nuova squadra al comando

Riuscirà la nuova crew a risollevare gli ascolti del talent di Sky? Le scommesse sono aperte, tutto è pronto per una grande stagione.

L’edizione 2021 di “X Factor” è stata quella meno vista di sempre del programma, quindi quella 2022 non poteva far altro che puntare su un parterre di pesi massimi che con la loro preparazione e competenza sono una scommessa aperta per Sky ma anche per il pubblico a casa.

La giuria composta da Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika non ha convinto lo scorso anno, e tantomeno Ludovico Tersigni che aveva sostituito Alessandro Cattelan.

Sky punta in alto sperando che le sorti del programma amatissimo in Italia possano prendere una nuova svolta mediatica, innovativa e divertente, ma anche sfornare successi e talenti senza precedenti. Sarà possibile tutto questo?

Grande sintonia nella nuova crew di “X Factor”: inizio con il botto

Si tratta di una vera rivoluzione in casa Sky: non solo c’è il ritorno come conduttrice di Francesca Michielin che 10 anni fa ha trionfato proprio sul quel palco, ma anche di grandissimi altri nomi dello spettacolo.

In primis un Fedez tornato a “nuova vita” dopo la paura legata al linfoma operato solo poche settimane fa, ma anche Ambra Angiolini, ex volto di “Non è la Rai”, anche lei un’araba fenice risorta dopo le ingiurie sul suo conto emerse con la notizia della separazione da Allegri.

E poi Rkomi, rapper e cantautore italiano, e Dargen D’Amico, fautore della hit estiva ‘Dove si balla’ lanciata all’ultimo festival di Sanremo dal palco dell’Ariston.

Proprio questa canzone due giorni fa, durante i primi casting all’Allianz Cloud di Milano, ha fatto ballare tutto il pubblico presente in sala e la stessa Ambra che non ha resistito ad alzarsi in piede e scatenarsi sul palco dei giudici.

A giudicare dai primi video e le foto pubblicate dai 5 partecipanti attivi dell’edizione, pare che l’umore e l’energia siano alle stelle. Almeno in partenza si nota una grandissima sintonia.

Sono in molti a sperare che questa armonia si mantenga nel tempo e possa essere sintomo attivo di una ritrovata carica anche da parte del pubblico, protagonista attivo dell’indice di gradimento finale e degli ascolti complessivi.

