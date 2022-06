“X Factor”, brutte tensioni tra Fedez e Ambra Angiolini: le indiscrezioni

Ambra Angiolini e Fedez sono due dei giudici di questa edizione di X Factor: le riprese, cominciate da pochi giorni, hanno suscitato le prime polemiche

Ambra Angiolini e Fedez sono stati scelti, insieme a Dargen D’Amico e Rkomi, per questa lunga edizione di X Factor. Alla conduzione vedremo Francesca Michielin e i suoi fans non vedono l’ora di scoprire come sarà in questo ruolo tutto nuovo. Questa volta la produzione ha messo insieme un “cast” che sta davvero entusiasmando il pubblico.

Sui social abbiamo visto già qualche primo sprazzo delle puntate iniziali, e ieri Fedez ha fatto intenerire tutti quando ha ricevuto una sorpresa da Leone e Vittoria che sono venuti a trovarlo sul lavoro insieme a mamma Chiara. Vittoria ha conquistato il pubblico, andando da una parte e l’altra dello studio e imitando gli applausi delle persone presenti in studio. I filmati sui social sono diventati virali.

X Factor: prime tensioni tra Ambra Angiolini e Fedez

Fedez sta vivendo al meglio questo suo ritorno ad X Factor, sempre più felice di aver ripreso quello posto che gli è mancato così tanto. Accanto a lui, ci sono delle persone che lui considera grandi amici. In ogni caso, il settimanale Chi di Alfonso Signorini, ha notato che ci sono già delle tensioni tra Fedez e Ambra Angiolini.

Eppure, in occasione del Concertone del Primo Maggio, Fedez aveva ringraziato la Angiolini per aver letto il suo tweet in diretta. Dopo quello che è successo lo scorso anno, il cantante è riuscito a strappare una risata ai telespettatori e alla stessa conduttrice. Da allora, il nulla. Fedez ha cominciato questa sua avventura nel talent show e, tutte le volte, ha taggato sempre soltanto gli altri giudici e mai l’attrice.

Secondo altre indiscrezioni, pare che i due non stiano andando proprio d’accordo durante le puntate di X Factor che sono state registrate. Infatti, si dice che abbiano avuto alcuni disguidi sulla scelta dei cantanti di questa edizione.