Federica Pellegrini non può più tirarsi indietro, manca sempre meno al grande evento e intanto si concede qualche giorno di puro divertimento

Non vediamo l’ora di vederla con l’abito bianco arrivare all’altare, sarà per tutti un’emozione incredibile. Nell’attesa, però, non ci resta che seguirla all’addio al nubilato.

Federica Pellegrini sembra ormai aver preso la decisione definitiva, tra qualche giorno si sposerà e coronerà un sogno. Matteo Giunta è il grande amore dell’atleta ed insieme hanno tanti progetti da realizzare.

Federica Pellegrini, i primi dettagli dell’addio al nubilato – FOTO

Sono arrivate nel pieno della notte, hanno svegliato all’improvviso la futura sposa e l’hanno portata in un posto strepitoso. Così è iniziato l’addio al nubilato di Federica Pellegrini che ancora insonnolita non ha perso occasione di pubblicare il primo post della vacanza.

“SONO ARRIVATE ALL’1:45…… ripeto…all’1:45 ….Detto questo….si parteeeee…. Ps: se vedete cose strane nei prossimi giorni mi hanno hackerato il profilo”. Ha scritto l’atleta come didascalia.

Otto amiche, magliette e valige alla mano e si vola. Il gruppo, secondo quanto si nota sui social, è arrivato a destinazione e qualcuno si è già tuffato in piscina per rinfrescarsi.

“Meraviglia vorremmo sapere tutto” ha commentato qualcuno sotto al post e poi ancora “Ma quanto bello è avere amiche così? Ti riempiono il cuore e l’anima di amore”, qualcun altro ha aggiunto: “Vogliamo il docufilm 2.0”.

Sul profilo di Matteo Giunta, invece, nessun dettaglio. Non sappiamo se l’allenatore stia facendo l’addio al celibato o se per lui il momento non è ancora arrivato. Non ci resta che seguirlo per avere ulteriori notizie.

Intanto, la Pellegrini si gode il meraviglioso weekend e le sue amiche sempre pronte a fare festa e a divertirsi. La accompagneranno in questa nuova avventura, il supporto e il sostegno non mancheranno. Le ragazze si conoscono da anni, tra alti e bassi sono una accanto all’altra in ogni occasione.