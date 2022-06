“Si è operato oggi e…”, Barbara D’Urso gelata dall’ospite: la notizia la lascia di sasso

Barbara D’Urso è rimasta paralizzata durante la diretta di quest’oggi: le parole della sua ospite l’hanno messa in evidente difficoltà

Quest’oggi, giovedì 9 giugno, si è trattato di una tematica estremamente delicata durante la puntata di “Pomeriggio 5”. Barbara D’Urso, assieme agli ospiti intervistati, ha parlato di bullismo e delle prese in giro che, spesso e volentieri, persone in sovrappeso si trovano costrette a subire. Per affrontare al meglio il tema, la conduttrice ha voluto accanto a sé Luigi Busà e Valentina Matteucci.

Il primo è il karateka vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, nella specialità “kumite”. La seconda ospite è stata invece una delle protagoniste della recentissima edizione de “La Pupa e il Secchione Show”. La classe 2000, affiancata prima da Alessio Tripi e poi da Francesco Chiofalo, è riuscita addirittura ad aggiudicarsi la finale.

La presentatrice ha ascoltato con estrema attenzione i racconti dei suoi ospiti, che l’hanno resa partecipe degli episodi di bullismo che hanno caratterizzato la loro infanzia. Tuttavia, una frase pronunciata da Valentina è parsa letteralmente gelare la conduttrice Barbara D’Urso. L’ex secchiona, sorprendendo tutti, l’ha messa al corrente di una notizia di cui nessuno era a conoscenza.

“Si è operato oggi e…”, Barbara D’Urso gelata dall’ospite: la notizia l’ha lasciata senza parole

Il primo a raccontare i propri trascorsi con il bullismo è stato proprio Luigi Busà. L’oro olimpico nel karate ha confidato che, all’età di 13 anni, il suo peso pari a 97 kg lo aveva reso una preda perfetta per i bulli, che ne denigravano l’aspetto fisico e l’eccessiva robustezza. Ad oggi, essere divenuto campione mondiale di karate è una vera rivincita agli occhi di Busà.

“Nel mio caso, il supporto dei genitori è stato fondamentale” ha ammesso l’ospite della D’Urso, che tuttavia non sembrerebbe nutrire alcun tipo di risentimento verso coloro che lo hanno preso in giro. “Bisogna prestare attenzione non solo alla vittima, ma anche al bullo” – ha chiarito l’atleta, supportato dalla padrona di casa – “è lui a volere attenzione“.

Successivamente è toccato a Valentina Matteucci, ex concorrente de “La Pupa e il Secchione Show”, raccontare la propria esperienza con il bullismo e con le persone che, in passato, l’hanno derisa per il suo aspetto fisico. Prima ancora di parlare di sé, tuttavia, l’ospite della D’Urso ha voluto lanciare un messaggio che sembrava starle particolarmente a cuore.

Un messaggio che, senza ombra di dubbio, ha causato lo sgomento della conduttrice e del pubblico stesso. “Volevo mandare un abbraccio a Francesco Chiofalo che proprio oggi si è operato” ha esordito Valentina, mentre la D’Urso, paralizzata, la fissava nel più completo imbarazzo.

“Si è operato oggi? Come mai non lo sapevo…” ha replicato la conduttrice, distogliendo lo sguardo dalla telecamera e posandolo invece sugli autori. Imbarazzata e quasi incapace di proseguire la diretta, la D’Urso si è ridestata dal suo torpore solamente dopo alcuni secondi.

“Più tardi telefonerò alla mamma” ha promesso la presentatrice, che sembrava non voler credere a quanto ascoltato. Nonostante possa apparire impossibile, per la prima volta in assoluto la padrona di casa si è trovata senza parole di fronte ad un’ospite.