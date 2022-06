Beatrice Borromeo, lascia tutto: scelta sbalordiva: “Il motivo senza precedenti”

Beatrice Borromeo ha salutato Monaco per ritornare in Italia. La moglie di Pierre Casiraghi ha lasciato senza fiato: scelta sbalorditiva.

Da Monaco all’Italia. Beatrice Borromeo ha salutato Palazzo per ritornare in Italia, suo paese d’origine in cui è nata e ha vissuto fin tanto che non si è sposata con Pierre Casiraghi, il figlio di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi.

36 anni, da sempre è conosciuta per la sua passione per la moda, inizia ben presto: a soli 15 anni ha iniziato il suo percorso da modella, calcando le passarelle delle più importanti Maison dell’Alta moda.

Conosciuta in Italia anche per il suo percorso giornalismo – ha collaborato con importanti testate del calibro de “Il Fatto Quotidiano” – non ha mai smesso di incantare con la sua bellezza e il talento. Svota di vita, l’incontro con Pierre Casiraghi nel 2005 durante il Festival di Cannes che ha portato dopo dieci anni i due sull’altare per poi vederli dare a luce i figli Francesco e Stefano.

Entrata nella famiglia reale monegasca, il suo stile è diventato ancora più chic come dimostrano le sue ultime apparizioni pubbliche: dopo essere stata a un matrimonio a Roma con un elegante abito a fiori di Dior (di cui è testimonial) questa volta ha incantato Milano mostrandosi come mai prima.

Beatrice Borromeo si supera: la scelta sbalorditiva

Essenziale, ma elegantissima. Così è apparsa Beatrice Borromeo durante la Design Week di Milano: la reale ha messo piede nel capoluogo lombardo per prendere parte all’evento e gli occhi sono già tutti puntati su di lei.

La consorte di Pierre Casiraghi è stata ospita di Buccellati (casa di gioielleria di lusso) durante un evento – denominato Galateo in quanto ispirato proprio a questa tematica – in cui ha indossato un abito molto chic. Nero e da principessa, è talmente elegante da ricordare gli outfit di Audrey Hepburn.

Firmato Dior – Maison onnipresente nel suo guardaroba – ha le spalline sottili e una scollatura quadrata, è stretto in vita e dalla gonna ampia lunga fin sopra le ginocchia.

A completare il look sbalorditivo i gioielli pregiati del marchio organizzatore dell’evento. Capelli raccolti in una mezza coda, il make-up luminoso ha messo in risalto il suo sguardo magnetico.

Essere reale più chic d’Europa significa sfoggiare look dallo stile senza tempo in ogni occasione. E Beatrice Borromeo ne è la dimostrazione, tanto che ovunque vada gli occhi sono tutti puntati su di lei, conquistato il mondo intero con i suoi look dall’eleganza assoluta. Anche questa volta non ha deluso le aspettative ed è approdata all’evento importante lasciando tutti di stucco.