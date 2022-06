Carlotta Mantovan, e quella FOTO di Stella Frizzi che ha fatto piangere tutti: “È uguale a lui”

Una foto condivisa da Carlotta Mantovan ha commosso tutti: protagonista la figlia avuta con Fabrizio Frizzi, somiglianza incredibile con lui.

Commozione e nostalgia. Questi i sentimenti vissuti a seguito della condivisione di una foto sui social da parte di Carlotta Mantovan in cui è protagonista la figlia Stella. Nata dal suo amore con Fabrizio Frizzi, la piccola è molto simile al padre.

L’ex modella e giornalista è stata legata al conduttore per anni. I due insieme hanno costruito una bellissima famiglia, ma poi l’evento più tragico ha spezzato il loro idillio: il 28 marzo del 2018, Frizzi si è spento.

A cinque mesi da un ictus, le sue condizione sono peggiorante – durante un suo programma – a tal punto da portarlo al ricovero d’urgenza: colpito da un‘emorragia celebrale, non ce l’ha fatto lasciando un vuoto incolmabile nel pubblico, ma soprattutto in Carlotta e Stella.

Il terribile lutto ha colpito la giornalista che ha avuto una grande forza, riuscendo ad andare avanti.

Carlotta Mantovan: la foto della figlia, somiglianza incredibile con Frizzi

Guardando uno degli ultimi scatti condivisi dalla Mantovan su Instagram salta all’occhio la somiglianza tra la figlia Stella e il padre Frizzi, deceduto quattro anni fa.

La 39enne, di Mestre, sul suo feed mostra – anche se non troppo spesso – attimi spensierati con la figlia e momenti in cui è immersa nella campagna: amante degli animali, a darle gioia dopo i difficili anni passati per via della morte del marito, i cavalli.

Mesi fa inoltre sembra abbia fatto i bagagli per spostarsi in Francia, luogo che ama moltissimo, tanto da avervi trascorso la scorsa estate (al fianco dell’amica Antonella Clerici): un cambiamento di vita, di cui non si hanno molte informazioni, ma che le ha permesso di staccare la spina in un luogo che ama molto.

Proprio qui sta crescendo la sua Stella, godendosi paesaggi campagnoli immersa tra i cavalli: non rinuncia mai ai momenti dedicati all’equitazione.