Carolina Stramare in un doppio primo piano da togliere il fiato, la modella mette in mostra curve davvero esplosive

Bellezza ed eleganza senza pari e pronte a regalarci una estate indimenticabile. Carolina Stramare si presenta ai nastri di partenza dei mesi più caldi dell’anno in grandissima forma e ce lo ha già dimostrato con ripetuti scatti da urlo.

Colei che fu eletta Miss Italia 2019 ha un fascino che sempre più riesce a strappare applausi ed attirare l’attenzione del suo pubblico. La splendida Carolina è seguitissima sui social, con un profilo Instagram da oltre 415 mila followers e un trend in fortissima crescita negli ultimi mesi.

E’ un volto, quello di Carolina, che si sta affermando su svariati palcoscenici. Nella Milano Fashion Week, a febbraio, è stata una delle protagoniste assolute. E si sta facendo conoscere anche dagli appassionati di calcio: quest’anno, è stata la madrina del campionato di Serie B.

Di sicuro, per la 23enne si prospetta un avvenire radioso. Sentiremo parlare ancora molto di lei, questo è certo. Innanzitutto questa estate, come detto, dove ha appena iniziato a mettere a rischio le coronarie degli ammiratori con scatti a dir poco clamorosi.

Carolina Stramare, a dir poco incontenibile in costume: la visuale ravvicinata accende la passione e alza la temperatura

Il triplo scatto nell’ultimo post mette in evidenza il fisico sinuoso e prorompente di Carolina in costume. Non è una novità, ma è una visione sempre molto gradita dagli ammiratori. Soprattutto se il costume aderente fa sì di esaltare la vertiginosa scollatura.

Il lato A di Carolina accende, naturalmente, la passione e la fantasia dei numerosissimi fan. Alcuni dei quali non lesinano complimenti molto sentiti: “Sei la più bella d’Italia a mani basse”, “Non hai rivali”, “Sembri venuta dallo spazio”.

Impossibile resistere del resto a forme tanto esplosive. L’ovazione virtuale della community è distintamente percepibile, Carolina ancora una volta ha colpito nel segno.