Christian De Sica, in vendita la villa a Capri: il motivo vi stupirà

Christian De Sica ha una villa a Capri che ha messo in vendita, qual è il suo valore? Tutti i dettagli al riguardo

Da tutti conosciuto come uno degli attori più talentuosi del panorama artistico italiano, Christian De Sica è un artista a trecentosessanta gradi molto noto e popolare in ogni in Italia e all’estero.

Molto legato alla famiglia, è sposato da più di quarant’anni con Silvia Verdone, nonché sorella dell’amico e collega Carlo Verdone, ed ha due figlia, Brando e Maria Rosa. Da qualche tempo gira voce sul web che i De Sica si stiano vendendo la villa a Capri. Scopriamo insieme i dettagli.

Christian De Sica, addio alla villa a Capri: tutti i dettagli sulla vendita

La villa di Christian De Sica si trova precisamente a Capri e si affaccia sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio. La vista è mozzafiato e sono in tanti a desiderarla ma il prezzo sembra inaccessibile almeno per i comuni mortali.

La somma che viene richiesta si aggira intorno ai 4 milioni di euro, ma non ci sono informazioni dettagliate al riguardo visto che le trattative sono riservate.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Albano Carrisi e Loredana Lecciso, sta succedendo ancora: pronti ad allargare la famiglia

Sappiamo però che l’abitazione ha al suo interno la piscina e la Spa. Sono presenti 250 metri quadrati di interni, con due piani composti da tre camere da letto e quattro bagni, cucina e salotti. Duemila metri di giardino con alberi di limoni e ulivi che circondano questa meraviglia. Per non parlare della dependance all’esterno con all’interno un’altra spa.

“Edificata per volere del pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder tra il 1900 e il 1903 – si legge sul sito dell’agenzia Lionard Luxury Real Estate che si occupa della vendita – la proprietà è una dimora d’epoca in tipico stile architettonico caprese che sorge nello scenografico contesto di quella che oggi è conosciuta come villa I Quattro Venti, nota per aver contribuito all’affermazione dell’intramontabile mito di Capri”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Roberto Brunetti, parla il fratello di ‘Er Patata’: “Non è morto per la droga”

Non conosciamo i motivi che hanno spinto l’attore romano a vendere una bellezza del genere e per il momento la casa non ha ancora cambiato padrone. Non ci resta che seguire l’evolversi della situazione.