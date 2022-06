Conad, tutti si precipitano nel punto vendita lombardo per fare scorta dei prodotti in promozione: prezzi mai visti, i clienti sono in fermento

Sono sempre numerosissime le promozioni messe a disposizione dal marchio Conad, l’azienda nata esattamente 60 anni fa con lo scopo di accompagnare migliaia di famiglie nella loro spesa quotidiana. Tutti coloro che sono in possesso della Carta Insieme e della Carta Insieme Più, a tal proposito, godono di agevolazioni a dir poco imperdibili in termini di prezzo.

In aggiunta, i clienti abituali della società cooperativa possono beneficiare di una serie di esperienze esclusive e servizi extra, pensati proprio per i possessori delle carte fedeltà.

C’è però un’ulteriore promozione che sta interessando uno dei punti vendita della nota catena, situato nel Settentrione d’Italia. Fino al 13 giugno prossimo, tutti i compratori che si recheranno presso lo store in questione avranno la possibilità di portare a termine i loro acquisti ad un prezzo mai visto prima.

Conad, tutti si precipitano in quel punto vendita. Prezzi mai visti, delirio alle casse: è clamoroso

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Eurospin ha le migliori sul mercato. I clienti ne vanno pazzi: “mai assaggiata una cosa così”

Il punto vendita Spazio Conad di San Rocco al Porto, comune lombardo della provincia di Lodi, ha attivato una promozione che sta facendo gola agli abitanti delle zone limitrofe e non solo. Come riporta il volantino del punto vendita, dal 1 al 13 giugno i consumatori potranno recarsi a fare spesa e beneficiare di un’offerta a dir poco eccezionale.

Nello specifico, si tratta della possibilità di avere a disposizione 50 prodotti scontati del 50%. In altre parole, potreste acquistare due articoli della stessa natura e ritrovarvi a pagarne solamente uno. Tra i prodotti interessati dalla promozione, anche beni di prima necessità come l’acqua e la passata di pomodoro “Petti”.

Per i clienti abituali del punto vendita di Lodi si è trattato di una novità clamorosa. Come testimoniano i commenti apparsi sul web, lo Spazio Conad di San Rocco al Porto sarebbe letteralmente invaso dai compratori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Primark lancia il capo dell’estate in super sconto, i clienti non resistono: la nuova collezione

Considerato il periodo corrente e la complicata situazione economica che molte famiglie stanno attraversando, l’iniziativa dello store Conad non poteva che rivelarsi vincente.