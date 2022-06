Si accendono da più direzioni i riflettori su Samuel Peron e sulla fine di una danzante storia d’amore. Dopo il lutto e il dolore che ne ha seguito, arriva la verità.

Dopo aver ricordato soltanto ieri la sua presenza all’interno dei prossimi casting per il noto format di “Rumore Bim Festival” in onore di Raffaella Carrà, il carismatico ballerino e maestro di danza Samuel Peron, da poco anche protagonista della trasmissione estiva “Camper“, grazie alle sue coreografie, è stato al contempo soggetto di alcune indiscrezioni.

A seguito del commovente sostegno dimostrato nei suoi confronti dalla conduttrice di “Oggi È Un Altro Giorno”, l’affettuosa Serena Bortone, qualcosa avrebbe poi fatto pensare ad un ulteriore cambiamento sul suo scenario futuro. La reazione del ballerino, finora all’interno del programma che avrebbe dato modo al pubblico di vedere live e a 360° gradi il suo talento, secondo alcuni audaci rumors potrebbe non essere stata quella giusta.

“È davvero finita?” dopo il lutto la reazione di Samuel Peron non passa inosservata

La scomparsa della madre del ballerino, datata al mese di maggio 2022, aveva indubbiamente giocato una battuta d’arresto per l’ospite d’onore del salottino pomeridiano Rai.

Ma l’affetto dei suoi colleghi, nel frattempo, avrebbe giocato un ruolo fondamentale per lo storico partecipante di origini venete a “Ballando Con Le Stelle” dal lontano 2005. Il nato sotto il segno del Toro infatti, specialmente nel corso di questi ultimi mesi, non ha mai smesso di dare il suo massimo apporto ai palinsesti della rete.

Nel frattempo, però, mentre l’innovativa allegria su Rai Uno firma il approdo, a tre giorni dal suo debutto, alcune segnalazioni hanno calcato un po’ la mano sul futuro di Peron. In particolar modo sulla sua decisione di lasciare una volta per tutte il programma condotto da Milly Carlucci.

Il motivo? La reazione del ballerino di fronte a un’ipotetica rivalità. Questa sarebbe nata tra lui e un altro protagonista dello show serale. Per essere poi riportata in questa settimana da un noto settimanale di gossip. Pare che, secondo tale fonte, tra Peron e la nascente stella della sedicesima edizione del programma, Vito Coppola, non ci siano degli ottimi rapporti.

La notizia al contempo sarebbe stata ugualmente messa in discussione dalle ultime parole della stessa Bortone. Sarebbe difficile, infatti, che un ragazzo “così brillante, educato e gentile” come il ballerino possa reagire per ragioni di pura competizione.