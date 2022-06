Elodie, in macchina stupisce tutti. Questa volta si è superata davvero: le immagini lasciano senza parole i fan

Non si ferma Elodie e passo dopo passo colleziona un successo dietro l’altro. Tutti ancora ballano e non resistono sulle note di “Bagno a Mezzanotte” ma lei si prepara ad essere la regina dell’estate con un nuovissimo singolo: “Tribale”.

Uscirà domani il nuovo brano dell’ex allieva di “Amici” e già si preannuncia un tormentone, per le sonorità e per le proposte alquanto piccanti anticipate dalla cantante. Un primo piano del fondoschiena con un perizoma molto in vista, che esce dai jeans e lascia ammirare un gioiello che rilancia l’effetto tribale della moda dei tatuaggi esplosa negli anni Duemila.

Insomma Elodie cambia per l’ennesima volta, si trasforma e già solo nei piccoli dettagli che ha anticipato sbanca tutto. La sua bravura mista a bellezza, sensualità e a quel quid in più che non la fa apparire mai uguale, riesce sempre a spopolare.

Elodie, “apparizione” da non perdere: il VIDEO

E mentre tutti i fan di Elodie aspettano con trepidazione l’uscita del nuovo singolo, lei tra un’anticipazione ed un’altra ed un pre-save dal brano, ci delizia con “un’apparizione” social che manda su di giri tutti i fan.

Lo sappiamo Elodie usa Instagram a modo suo e oltre alla promozione della sua musica, le piace lanciare delle piccole chicche di momenti iconici per lei o di attimi della sua giornata.

Ieri il breve video in macchina in una versione di sé che non avevamo mai visto prima. Se da un lato la cantante è tornata alle lunghe treccine nere, come avevamo avuto modo di apprezzarla già in passato, dall’altra ha proposto un’acconciatura mai vista prima.

Un mega chignon realizzato proprio con la montagna di treccine che le cingono il capo. Versione super elegante in un abito nero impreziosito da una bretella di catene in oro con lo stesso motivo che si ripete nel collarino e nei mega cerchi che indossa.

Sorride Elodie, batte i denti e a corredo del breve video aggiunge “Croccante”. Come darle torto.