Eros Ramazzotti dopo Marica Pellegrini ha una nuova giovanissima fiamma, non si nasconde più

Sono ormai diversi anni che i fan non lo vedevano più insieme ad una donna, eppure sembra invece che il cantante romano abbia perso la testa per lei.

Romano doc classe 1963, Eros Ramazzotti non ha bisogno di grandi presentazioni. Nel 1984 arriva il successo con il brano ‘Terra Promessa’ tra i giovani talenti del “Festival di Sanremo” e da lì il successo è arrivato impetuoso e inesorabile come anche la fama internazionale e i primi veri amori.

Si innamora pazzamente di Michelle Hunziker quando lei era una giovanissima modella appena arrivata dalla Svizzera e con lei porta avanti il suo sogno di famiglia allargata. Si sa che però a volte i grandi amori finiscono, per motivi spesso incomprensibili, così il cantante ha dovuto salutare la madre di sua figlia Aurora e proseguire da solo, fino alla conoscenza, nel 2013 di Marica Pellegrini e le seconde nozze un anno dopo.

Anche stavolta, per incomprensioni caratteriali Eros di ritrova single dopo 10 anni di matrimonio, nuova vita e nuovi progetti da mettere in campo per il suo futuro. Sembra che non abbia più avuto storie importanti dalla rottura nel 2019 anche se pochi giorni fa è uscito allo scoperto con un messaggio social pubblico che ha scosso e stupito tutti i fan.

Eros Ramazzotti ha occhi solo per lei, il commento social ha fatto impazzire tutti

Sempre molto riservato sulla sua vita privata, Eros pochi giorni fa ha ceduto al fascino della sua nuova giovane fiamma e le ha lasciato un commento molto audace sul suo profilo Instagram dove milioni di follower sono rimasti sorpresi di tanta e tale presa d’iniziativa.

“Abbbona 🤣” si legge a margine del post in cui vediamo la ragazza classe 1996 posare per un recente shooting di moda realizzato a Pantelleria. Jeans a vita altissima, body di pizzo azzurro con trasparente succinte, trucco marcato e curve peccaminose in primo piano.

Potremmo essere stupiti dall’età della ragazza se non fosse che si tratta di Aurora, la sua primogenita in vacanza con il fidanzato nell’isola siciliana.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Albano Carrisi e Loredana Lecciso, sta succedendo ancora: pronti ad allargare la famiglia

Pare che da sempre tra i due ci sia un grandissimo rapporto di amicizia e rispetto, che si traduce anche sui social (dove Aurora trascorre molto tempo) con battute sagaci e complimenti reciproci.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Roberto Brunetti, parla il fratello di ‘Er Patata’: “Non è morto per la droga”

Oltre 59mila like al post dell’influencer e tanti messaggi di stima a Eros per la frase scritta di getto, a cui la figlia ha risposto con un tenero “tuuuuu😂❤️”.