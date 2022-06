Gara tormentoni estate 2022: i brani in arrivo venerdì 10 giugno

La stagione estiva è alle porte ma la gara per i tormentoni 2022 è già iniziata. In arrivo domani, venerdì 10 giugno, numerosi nuovi singoli

Come ogni anno si apre la caccia al tormentone della stagione estiva, ormai alle porte. Numerosi gli artisti che gareggiano per aggiudicarsi il brano dell’estate e mentre alcuni hanno già avuto modo di pubblicare i propri singoli, molti altri sono in attesa di farli ascoltare al pubblico.

Domani, venerdì 10 giugno, sarà una giornata piuttosto ricca sul fronte delle uscite musicali. Tra i singoli che saranno resi disponibili su tutte le piattaforme digitali ecco quali sono stati eletti i più attesi dal pubblico, sulla base di quanto prodotto dagli stessi artisti gli scorsi anni.

I singoli estivi in uscita venerdì 10 giugno: da Elodie a Takagi & Ketra

La classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia, attualmente dominata da Rhove con il brano “Shakerando“, potrebbe subire delle modifiche questa settimana. Tra le ultime uscite spicca la collaborazione tra Fedez, Tananai e Mara Sattei, “La dolce vita“, il nuovo singolo di Blanco, “Nostalgia“, e la versione spagnola di “Farfalle” realizzata da Sangiovanni insieme alla cantante Aitana.

LEGGI ANCHE -> Chi è l’attrice che interpreterà Madonna nel suo film: tutto su di lei

Domani, venerdì 10 giugno, sono in arrivo numerose potenziali hit, a partire dall’atteso nuovo singolo di Elodie, “Tribale“, di cui ha già anticipato alcune immagini del video sui canali social. L’artista, nonostante sia attualmente in classifica con “Bagno a mezzanotte” -uno dei brani più trasmessi in radio- ha voluto regalare al pubblico una nuova produzione.

In arrivo anche Frah Quintale con “Nuova Fissa” e l’inaspettata collaborazione tra Franco126 e Loredana Berté in “Mare Malinconia“. Entrano in gara per aggiudicarsi l’ennesimo tormentone anche i Boomdabash -reduci dai successi degli ultimi anni “Mambo Salentino” e “Karaoke“- che si affiancano ad Annalisa per il singolo “Tropicana“.

Non potevano mancare neanche Takagi & Ketra -campioni di vendite con “Amore a Capoeira“, “Ciclone“, “Venere e Marte” e “Shimmy Shimmy“, solo per citarne alcuni- che pubblicheranno il loro nuovo brano. Per l’occasione la collaborazione, intitolata “Bubble“, vedrà il coinvolgimento di Salmo e Tha Supreme.

LEGGI ANCHE -> Elodie, così non l’abbiamo mai vista: la proposta è a dir poco “croccante”

Questi solo alcuni degli artisti che cercheranno di aggiudicarsi il tormentone dell’estate, ma nelle prossime settimane sono attese delle ulteriori sorprese.