Giulia Provvedi ha condiviso tre fotografie sconvolgenti e rischia la censura: il suo davanzale sta per implodere.

Le Donatella sono un duo musicale apprezzatissimo dagli italiani. Le due gemelle hanno conquistato il mondo televisivo con grande facilità, diventando anche personaggi importanti del muro di ‘All Together Now’, programma in cui i concorrenti cantano davanti ad un muro composto da cento artisti. Giulia e Silvia non sono soltanto bellissime, ma anche simpaticissime: i loro contenuti sul web o sono da infarto immediato (con curve pericolose in mostra) o fanno ridere gli utenti.

Nella giornata di oggi, la bionda Giulia ha sconvolto il web con una serie di tre fotografie assurde. La classe 1993 indossa soltanto una fascia che copre poco e niente: il suo davanzale sta per implodere. I followers stanno perdendo la testa e stanno commentando con grande enfasi sotto al post.

Giulia Provvedi scopre tutto, fotografie sconvolgenti: il davanzale implode

Niente maglietta, niente canotta, niente reggiseno: Giulia Provvedi lascia senza fiato i suoi ammiratori con tre fotografie da paura. La cantante e showgirl opta per una fascia (che in realtà sembra un costume estremamente particolare) che serve soltanto per evitare la censura. Il suo davanzale è praticamente tutto in vista: la nativa di Modena trasuda sensualità da ogni singolo poro.

Il primo piano è devastante: le sue forme pietrificano i fans. Merita menzione anche il suo bellissimo viso: i lineamenti, le labbra carnose e il colore dei suoi occhi non passano in secondo piano. “1,2 o 3?“, chiede la Provvedi al suo pubblico. La maggior parte dei followers sta rispondendo pacatamente alla domanda, mentre c’è anche qualcuno che sta utilizzando un linguaggio fin troppo colorito. Non manca, infine, chi sta inondando il contenuto di apprezzamenti e di elogi di ogni tipo. Alle spalle di Giulia, c’è anche una fantastica piscina. Anche la bellissima Martina Hamdy ha commentato il post con un cuoricino, ricevendo anche la risposta dalla gemella de Le Donatella.