Si allunga la scia di sangue delle vittime sulla strada. Un ragazzo di soli 14 anni è morto in ospedale la scorsa notte dopo un incidente verificatosi martedì pomeriggio lungo la strada provinciale del Madonnino a Roccastrada (Grosseto).

Il ragazzino viaggiava sul suo scooter, seguito da alti amici a bordo dei loro ciclomotori. Improvvisamente, però, quello del 14enne è entrato in collisione con un’auto, guidata da un 27enne: un impatto che ha fatto finire la vittima sull’asfalto. A nulla è servita la corsa in ospedale.

Ha lottato in ospedale tra la vita e la morte, ma alla fine non è sopravvissuto alle ferite riportate in un tragico incidente in scooter. Se n’è andato così la scorsa notte, tra martedì 7 e mercoledì 8 giugno, Leonardo Mazzei di soli 14 anni.

Il giovane nel pomeriggio di martedì era uscito per un giro in scooter con i suoi amici. La comitiva di ragazzi, a bordo ognuno dei propri mezzi, riporta La Nazione, stava percorrendo la strada provinciale del Madonnino, ma per cause ancora da stabilire, all’altezza di Roccastrada (Grosseto), il suo ciclomotore si è scontrato con un’auto, condotta da un 27enne e su cui si trovava anche una bimba di 8 anni. Dopo l’urto, Leonardo è stato sbalzato dalla sella finendo al suolo a diversi metri di distanza.

Intervenuti immediatamente gli operatori sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza e dell’elisoccorso. Dopo i primi soccorsi, il 14enne è stato elitrasportato presso l’ospedale Le Scotte di Siena. Purtroppo, però, nella notte il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Troppo gravi le lesioni riportate.

Delle indagini per la ricostruzione dell’incidente e dei rilievi di legge si sono occupati i carabinieri, sopraggiunti sul posto.

Distrutta la famiglia di Leonardo che, scrive La Nazione, aveva ottenuto il patentino di guida per lo scooter solo una settimana fa.